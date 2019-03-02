FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 404
А пока машем ручкой фунту)
Вот такая картинка по мартовским на текущем дне (на февральских пока везде тишина):
Тоже вчера продал?
Не, сегодня утром, ночью он никому не надо.
лося ща зарежете...
полагаю, бай отработает первый
Я не полагаю и стопов не ставлю.
Недельные:
а чего это машем, вчера еще от 1,52 продано