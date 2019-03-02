FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 404

продаем евру и отправляемся к разворотному уровню..
 
stranger:
А пока машем ручкой фунту)
про фунта все досканально вчера расписал...
 
Вот такая картинка по мартовским на текущем дне (на февральских пока везде тишина):


 
Тоже вчера продал?
 
Не, сегодня утром, ночью он никому не надо.
 
лося ща зарежете...

полагаю, бай отработает первый

 
полагаю, бай отработает первый

Я не полагаю и стопов не ставлю.

 

 

Недельные:

 

 
а чего это машем, вчера еще от 1,52 продано
 
А я и сегодня никуда не опоздал.
