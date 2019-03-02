FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 406
4630-47
1.5680-57
типа так...
Так а чего ты за две фигуры кричишь?))) По йене тп 107.
Учитель не слышит, сейчас вопил бы, он план перевыполняет, только не пойму когда, вечером было -18%, утром глянул -20...
ну, там депо подготовить, мож...
видишь, переводы по неделям шляются
а здесь можно как Рена, и 300% рубануть без напряга...
не уверен, но попробую:
Ауди остановился перед бездной в 144 пипки=) сходу или помусолят ???
А чего не баксйену?
не, нуно фунта полностью захомутать
и две пары на контроле, там быстро поедут...
Фунта перевел в бу, баксойена продана, ушел.
А кто с EURAUD будет бороться?
Втариваю золотишко:
КУКЛ уже кинул байщиков золотых...
только они этого пока не знают
реальность будет достаточно суровой...
и судный день близок
ТР 1111