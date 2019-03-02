FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 406

stranger:

4630-47

1.5680-57 

типа так...
 
Lesorub:
типа так...

Так а чего ты за две фигуры кричишь?))) По йене тп 107.

Учитель не слышит, сейчас вопил бы, он план перевыполняет, только не пойму когда, вечером было -18%, утром глянул -20... 

 
ну, там депо подготовить, мож...

видишь, переводы по неделям шляются

а здесь можно как Рена, и 300% рубануть без напряга...

не уверен, но попробую:


 
А чего не баксйену?
Ауди остановился перед бездной в 144 пипки=) сходу или помусолят ??? 

 
stranger:
А чего не баксйену?

не, нуно фунта полностью захомутать

и две пары на контроле, там быстро поедут...

 
Фунта перевел в бу, баксойена продана, ушел.
 
stranger:
Фунта перевел в бу, баксойена продана, ушел.

А кто с EURAUD будет бороться?


 

Втариваю золотишко:

 

 

КУКЛ уже кинул байщиков золотых...

только они этого пока не знают

реальность будет достаточно суровой...

и судный день близок

ТР 1111

