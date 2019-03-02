FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 395

stranger:

Интересно, а что значит PPZ ?

Pipez ? )))

 
Ishim:
думаю больше у тебя ничего нет, кроме скринов конечно!
Так у тебя уже и того нет, евру не натянул же?))))))))))))))))))
 
Еврика сейчас по бай нужно крыть. Ваше мнение?
 
Про евро Учителя и Профессора спрашивай)
 
Bicus:

usdcad задрал уже. Второй раз за сегодня чуть не вышиб мою sell-пирамидку, которую так старательно выстроил вчера.

Похоже, что вниз он не хочет.  

любим острые ощущения?... там пока о продажах и речи нет, только пипса...


 

Эх... вышибли мою пирамидку. В итоге всего 8 пунктов, а было и за 200. Обидно. Невозможно не напиться. 

))) 

если 1.25 просаживаем набирать с удвоением шорты
 
Ishim:
думаю больше у тебя ничего нет, кроме скринов конечно!

исходя из дневного диапазона следует, что два дневных диапазона в минус это напряг.

почему не стопануть на -2*атр(Д1,5)/пункт и на обратке туда-же отложеником - по рынку войти, без просадки.

сейчас ситуация такая, да и вообще, вал. рынок трендовый, ... тху тыть, всем это давно известно. зря по клаве княпал, извентиляюс.

 
куда пойдёт евра не знаю. (прогнозы озвучивать не буду - не то место и время)
