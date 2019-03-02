FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 395
Интересно, а что значит PPZ ?
Pipez ? )))
думаю больше у тебя ничего нет, кроме скринов конечно!
Где то так)))
Место для доливки по тренду)))))))))
Еврика сейчас по бай нужно крыть. Ваше мнение?
usdcad задрал уже. Второй раз за сегодня чуть не вышиб мою sell-пирамидку, которую так старательно выстроил вчера.
Похоже, что вниз он не хочет.
любим острые ощущения?... там пока о продажах и речи нет, только пипса...
Эх... вышибли мою пирамидку. В итоге всего 8 пунктов, а было и за 200. Обидно. Невозможно не напиться.
)))
любим острые ощущения?... там пока о продажах и речи нет, только пипса...
думаю больше у тебя ничего нет, кроме скринов конечно!
исходя из дневного диапазона следует, что два дневных диапазона в минус это напряг.
почему не стопануть на -2*атр(Д1,5)/пункт и на обратке туда-же отложеником - по рынку войти, без просадки.
сейчас ситуация такая, да и вообще, вал. рынок трендовый, ... тху тыть, всем это давно известно. зря по клаве княпал, извентиляюс.
