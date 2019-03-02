FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1264
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там не стадо лосей, а сильный позыв, для движения в низ
это по фунту?
не, на евре
глазами же смотришь. подождал бы флетовую колбасу сначала.... в подрез более чем 100 чипсов чо та мало верится (35-50 ещё куда не шло)...
че, ничевошная? и почем?
продал фунтика:
че, ничевошная? и почем?
продал фунтика:
хорошая колбаса, сэр, главно дёшево и сердито)
а то что фунта продал - ну да, где то уже приехали, но бывает всяко - раз на раз не приходится. я пока покупаю....
дак она как раз в засаде. взлетит в 16-30, мало не покажется... думаю так.
лунтик хвостов накидал, продать евры малость:
лунтик хвостов накидал, продать евры малость:
"лунтик" - супер!
)
"лунтик" - супер!
)
супер, супер...
палки на Евре вниз - билеты на шоу еще в продаже...
супер, супер...
палки на Евре вниз - билеты на шоу еще в продаже...