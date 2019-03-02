FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1264

Alexey:
Там не стадо лосей, а сильный позыв, для движения в низ
не, на евре
дак она как раз в засаде. взлетит в 16-30, мало не покажется... думаю так.
 
_new-rena:
глазами же смотришь. подождал бы флетовую колбасу сначала.... в подрез более чем 100 чипсов чо та мало верится (35-50 ещё куда не шло)...

че, ничевошная? и почем?


продал фунтика:


хорошая колбаса, сэр, главно дёшево и сердито)

 а то что фунта продал - ну да, где то уже приехали, но бывает всяко - раз на раз не приходится. я пока покупаю....

 
нам любое движение хорошо, но сейчас это мало вероятно
 

лунтик хвостов накидал, продать евры малость:


"лунтик" - супер!

)

 
)

супер, супер...

палки на Евре вниз - билеты на шоу еще в продаже... 

да у меня там профит зашкаливает. пусть немножко подберут, но сигнала особого на разворот у меня нет пока.
