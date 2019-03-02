FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 197
Влом туда заходить, завтра форум отключают. Для правдоподобности напишу сейчас там... ляляля)))
https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page57
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15
Есть мысля кого из азиатов оставить на ночь, со стопом 10-15 пп?, влом сейчас думать)
Киву в бу оставил)))
Новую тс придумал. Смотрим сделки Ильи и там где у него тп открываем сделку в обратку с тп в 5-10 раз больше чем у него было. МО дичайшее)))
Профит фактор зашкалит))))
Но зато научился программировать и думать своей головой, читая ...
правильно=)но тут больше здравого смысла. простонадо учится понимать что тут говорят=) да и там тоже=)
Машку не чтят совсем )))