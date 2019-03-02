FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 197

Новый комментарий
[Удален]  

Влом туда заходить, завтра форум отключают. Для правдоподобности напишу сейчас там... ляляля)))

https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page57

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 42: Ноябрь 2014) Продолжение следует... - MQL4 форум
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 42: Ноябрь 2014) Продолжение следует... - MQL4 форум
 
Учитель упорно отправляет евро на 15)))
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15
Прогнозы от Ишима.
Прогнозы от Ишима.
  • голосов: 2
  • 2015.01.09
  • forum.alpari.com
Страница 15 из 15 - Прогнозы от Ишима. - отправлено в Аналитика: Покупай евру, Василий)
[Удален]  
Страница 15 из 15
[Удален]  
Так вот где собака зарыта ...
[Удален]  
Есть мысля кого из азиатов оставить на ночь, со стопом 10-15 пп?, влом сейчас думать)
 
Kino:
Есть мысля кого из азиатов оставить на ночь, со стопом 10-15 пп?, влом сейчас думать)

Киву в бу оставил)))

Новую тс придумал. Смотрим сделки Ильи и там где у него тп открываем сделку в обратку с тп в 5-10 раз больше чем у него было. МО дичайшее))) 

Профит фактор зашкалит)))) 

[Удален]  
Kino:
Но зато научился программировать и думать своей головой, читая ...
правильно=)но тут больше здравого смысла. простонадо учится понимать что тут говорят=) да и там тоже=)
 
Myth63:
правильно=)но тут больше здравого смысла. простонадо учится понимать что тут говорят=) да и там тоже=)
Какой тут может быть здравый смысл без Учителя ... скорбим.. ждем ... 
 
Myth63:
правильно=)но тут больше здравого смысла. простонадо учится понимать что тут говорят=) да и там тоже=)
Машку не чтят совсем )))
[Удален]  
artikul:
Машку не чтят совсем )))
каюсь =) простите меня... исправлюсь =)
1...190191192193194195196197198199200201202203204...2119
Новый комментарий