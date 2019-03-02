FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 397

Ishim:
всё эти прозвища - ОН, Учитель, Шаман и прочее прочее считаю оскорблением - буду давать адекватный! сдачи!
Как прикажете называть?... Василий?...
 
Ishim:
нам до этого далеко...ну в смысле нам вам. (пошли лучше Ети шугать! здорово он по кустам - прям как внедорожник прёт)

боюсь спросить, Ети .. это кто? (ну и смайлик с большими глазами ;))

зачем шугать, изловить нуда! в музей ... 

 
stranger:
Как прикажете называть?... Василий?...
   всё вы знаете - ладно пустое время закончилось.
 
costy_:

боюсь спросить, Ети .. это кто? (ну и смайлик с большими глазами ;))

зачем шугать, изловить нуда! в музей ... 

     вот оно самый косматый!
 

GBP/USD продал...

 

 
Ishim:
     вот оно самый косматый!

а а а,кровь пьет )) 

розги да, гуманнее. ;)

 
costy_:

боюсь спросить, Ети .. это кто? (ну и смайлик с большими глазами ;))

зачем шугать, изловить нуда! в музей ... 

Чтобы торговать день, Костя, нарисованных от балды черточек как у НЕГО, маловато)
 
Speculator_:

GBP/USD продал...

 

здесь экстрималы будут покупать, к слову.

 

 
Speculator_:

GBP/USD продал...

 

Опять будешь наказан)))
 
stranger:
Чтобы торговать день, Костя, нарисованных от балды черточек как у НЕГО, маловато)

подсказываем, как можем.

человек любит на своих .. ошибаться .. учится.

все давно описано, колесо придумывать .. ну его.

я изобретал-изобретал супер-пупер колесо, вернулся. время потраченное не жаль.

