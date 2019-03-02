FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 407

Lesorub:

КУКЛ уже кинул байщиков золотых...

только они этого пока не знают

реальность будет достаточно суровой...

и судный день близок

ТР 1111

до судного дня, буду покупать)
 

EURGBP зацепил:

 

Мажоры пока не торгую, фунт - либо флет либо вниз, а евро вообще не понятно...

 

Илья, шо за нах, пока ходил фунт по бу вынесло?????

Но по йене селлимитку на 118 сняло) 

Илья, баксойену еще не поздно засолить. 

 
stranger:

Илья, шо за нах, пока ходил фунт по бу вынесло?????

Но по йене селлимитку на 118 сняло) 

Илья, баксойену еще не поздно засолить. 

хорошо хоть не колян...
 
Lesorub:
хорошо хоть не колян...
А лунь смотрю не устает продавцов нагибать)))
 
stranger:
А лунь смотрю не устает продавцов нагибать)))
мне без разницы...
 
Lesorub:
мне без разницы...

Мне тоже, просто странно почему не доходит, лунь, ауди и киви, их развернуть хр... там, у них и коррекции никакие.

И чего ты с евроадуом спешил, там еще 100-140пп. 

 
stranger:

Мне тоже, просто странно почему не доходит, лунь, ауди и киви, их развернуть хр... там, у них и коррекции никакие.

И чего ты с евроадуом спешил, там еще 100-140пп. 

Не доходит потому, что потолок, а денег на перфораторщика пока нет
 
stranger:

Илья, шо за нах, пока ходил фунт по бу вынесло?????

Но по йене селлимитку на 118 сняло) 

Илья, баксойену еще не поздно засолить. 

У меня ТП на1.51 сработал)

должен обратно поползти вверх 

 
stranger:

Мне тоже, просто странно почему не доходит, лунь, ауди и киви, их развернуть хр... там, у них и коррекции никакие.

И чего ты с евроадуом спешил, там еще 100-140пп. 

еще раз: три входа по правилам...

важна цель, что заберет цена на этой фиче

точность здесь без разницы


вы и над продажами фунта посмеивались, и над продажами рыжья здесь тож

