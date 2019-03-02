FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 407
КУКЛ уже кинул байщиков золотых...
только они этого пока не знают
реальность будет достаточно суровой...
и судный день близок
ТР 1111
EURGBP зацепил:
Мажоры пока не торгую, фунт - либо флет либо вниз, а евро вообще не понятно...
Илья, шо за нах, пока ходил фунт по бу вынесло?????
Но по йене селлимитку на 118 сняло)
Илья, баксойену еще не поздно засолить.
хорошо хоть не колян...
А лунь смотрю не устает продавцов нагибать)))
мне без разницы...
Мне тоже, просто странно почему не доходит, лунь, ауди и киви, их развернуть хр... там, у них и коррекции никакие.
И чего ты с евроадуом спешил, там еще 100-140пп.
У меня ТП на1.51 сработал)
должен обратно поползти вверх
еще раз: три входа по правилам...
важна цель, что заберет цена на этой фиче
точность здесь без разницы
вы и над продажами фунта посмеивались, и над продажами рыжья здесь тож