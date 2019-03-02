FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 258
ага ;))
нет, с черточками красивше...
ой, ошибочка...
А чего от 15.6 стрелочки вверх нет?))))
нет там ничего, нет;)) 1592 есть, и на покупку ((.
кад разродился, люблю я поспешить.
И не говори)
о, машки, сколько всего переписано...возвращался к машкам (раз 5 )
Начнем с того что это не машки))) Да и оно больше для красоты)
Если скажу что цель по ауди 8565 через недели две с половиной это не будет наглостью с моей стороны?(
нет, машки с задержкой и экспоненциальные и по ценам открытия, так, на глазок ;))
еще в самом начале такие писалл.
по фунтику буду все сделки прикрывать, если не нырнет ниже 5150 до конца дня.
Это вообще не машки, даже не приблизительно))) Это секретные разработки)
;))