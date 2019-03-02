FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 258

costy_:

ой, ошибочка...


 
costy_:

А чего от 15.6 стрелочки вверх нет?))))

 

 
stranger:
нет там ничего, нет;)) 1592 есть, и на покупку ((.

 

 

кад разродился, люблю я поспешить.

 

 
costy_:

И не говори)

 

 
stranger:

о, машки, сколько всего переписано...возвращался к машкам (раз 5 )
 
costy_:
Начнем с того что это не машки))) Да и оно больше для красоты)

Если скажу что цель по ауди 8565 через недели две с половиной это не будет наглостью с моей стороны?( 

 
stranger:
нет, машки с задержкой и экспоненциальные и по ценам открытия, так, на глазок ;))

еще в самом начале такие писалл. 

 

по фунтику буду все сделки прикрывать, если не нырнет ниже 5150 до конца дня. 

 
costy_:

Это вообще не машки, даже не приблизительно))) Это секретные разработки)
 
stranger:
;))

 

