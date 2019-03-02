FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1192
Дааааа, кидают покупателей целый день, медведы жируют)))))))
кстате евра не сдаётся )))) фиксить буду на целях вверху или внизу - на этот "шум" реагировать не буду )))
Лосей разве что, на 02 уже пофиксил?))))))))))
(привет кролику)
Брат твой?))))
Всем пака
Учитель, а лекции сегодня не будет? Или грибы с травой вышли?(
этот ресурс безнадёжно заражён троллями. (любая писанина - пустая трата времени)
Че ты так сразу, я всегда внимательно читаю твои опусы, дисками так ты меня просто наповал, видать вштырило неподецки))))
Не хочешь нас сегодня повеселить(((