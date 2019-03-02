FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1192

Новый комментарий
 
stranger:
Дааааа, кидают покупателей целый день, медведы жируют)))))))
кстате евра не сдаётся )))) фиксить буду на целях вверху или внизу  - на этот "шум" реагировать не буду )))
 
Ishim:
кстате евра не сдаётся )))) фиксить буду на целях вверху или внизу  - на этот "шум" реагировать не буду )))
Лосей разве что, на 02 уже пофиксил?))))))))))
 
stranger:
Лосей разве что, на 02 уже пофиксил?))))))))))
  (привет кролику)
 
Ishim:
  (привет кролику)
Брат твой?))))
 
stranger:
Брат твой?))))
Всем пака
 
Ishim:
Всем пака
Учитель, а лекции сегодня не будет? Или грибы с травой вышли?(
 
stranger:
Учитель, а лекции сегодня не будет? Или грибы с травой вышли?(
этот ресурс безнадёжно заражён троллями. (любая писанина - пустая трата времени)
 
Ishim:
этот ресурс безнадёжно заражён троллями. (любая писанина - пустая трата времени)

Че ты так сразу, я всегда внимательно читаю твои опусы, дисками так ты меня просто наповал, видать вштырило неподецки))))

Не хочешь нас сегодня повеселить((( 

 
эавязл торговать. чойто амеры притихли. пади, уверх погонят неподецки
 
красные дельты в природе существуют? о, как ща..... 
1...118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199...2119
Новый комментарий