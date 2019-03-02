FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 126

Фибы не пускают евру)


stranger:

http://inosmi.ru/world/20150109/225411595.html

Интересный взгляд. 

он в Европе и потому жалеет свои тающие бабосы, вот поэтому у него такой взгляд на всё вокруг происходящее.

но нам то пофигу.

 
Kino:

Кстате а он отказался стать главой НБУ или ещё в раздумьях ?

/go?link=http://korrespondent.net/ukraine/3457738-hlavoi-nbu-mohut-naznachyt-myllyardera-dzhordzha-sorosa-smy

Возглавить Национальный банк Украины (НБУ) может известный американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос. Об этом сообщает 112 канал со ссылкой на ряд источников в Верховной Раде и людей из окружения президента Петра Порошенко. Среди претендентов на должность главы НБУ рассматривают также кандидатуру экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана...
 
http://korrespondent.net/ukraine/3457738-hlavoi-nbu-mohut-naznachyt-myllyardera-dzhordzha-sorosa-smy

Ему 84 года, нах оно ему)
 

Зачистка обычно 2-3 часа... да щас... о чем я... курите, блин! старик не вечен.

 
stranger:

Вы читали?

Для души, явно не для денег.
stranger:

Да пох они ей)

 

ну она сильно погрязла в покупках=)

 
http://inosmi.ru/world/20150109/225424749.html
В своей статье о будущем развитии ситуации на рынке нефти журналисты информагентства Reuters задаются вопросом о том, насколько может опуститься цена на нефть и как долго потом держаться на этом уровне? Об этом заставляет задуматься снижение стоимости «черного золота» на 50%. Однако если никто с полной уверенностью не может ответить на первый...
