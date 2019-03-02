FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 126
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фибы не пускают евру)
http://inosmi.ru/world/20150109/225411595.html
Интересный взгляд.
он в Европе и потому жалеет свои тающие бабосы, вот поэтому у него такой взгляд на всё вокруг происходящее.
но нам то пофигу.
Фибы не пускают евру)
Да пох они ей)
http://inosmi.ru/world/20150109/225411595.html
Интересный взгляд.
Кстате а он отказался стать главой НБУ или ещё в раздумьях ?
/go?link=http://korrespondent.net/ukraine/3457738-hlavoi-nbu-mohut-naznachyt-myllyardera-dzhordzha-sorosa-smy
Кстате а он отказался стать главой НБУ или ещё в раздумьях ?
http://korrespondent.net/ukraine/3457738-hlavoi-nbu-mohut-naznachyt-myllyardera-dzhordzha-sorosa-smy
Зачистка обычно 2-3 часа... да щас... о чем я... курите, блин! старик не вечен.
Вы читали?
Ему 84 года, нах оно ему)
Да пох они ей)
ну она сильно погрязла в покупках=)