FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 259
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
;))
Если скажу что цель по ауди 8565 через недели две с половиной это не будет наглостью с моей стороны?(
он в игноре, ренж, жду продолжения падения.
но все зависит от баксика, продолжит рост аль нет. (снизу индекс ауди корзинки мажеров без франка)
Епт, не верит, не машки)))
увы, машки ;))
он в игноре, ренж, жду продолжения падения.
но все зависит от баксика, продолжит рост аль нет. (снизу индекс ауди корзинки мажеров без франка)
увы, машки ;))
Не романтик ты(((
Скажи еще что у Учителя на скрине просто черточки...
Не романтик ты(((
Скажи еще что у Учителя на скрине просто черточки...
они самые, черточки ;))
о, и такая штука еще валяется...
они самые, черточки ;))
Да ты еретик!!!
они самые, черточки ;))
о, и такая штука еще валяется...
О, энергетическое облако? ))) А где радикал? )))
О, энергетическое облако? ))) А где радикал? )))
похоже на евре нужен вынос шортистов - может байкну 1540 если вечер будет. (истощение на страховке)