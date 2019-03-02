FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 259

Новый комментарий
 
costy_:

;))

 

Епт, не верит, не машки)))
 
stranger:


Если скажу что цель по ауди 8565 через недели две с половиной это не будет наглостью с моей стороны?( 

он в игноре, ренж, жду продолжения падения.

но все зависит от баксика, продолжит рост аль нет. (снизу индекс ауди корзинки мажеров без франка)

 

stranger:
Епт, не верит, не машки)))

увы, машки ;))

 
costy_:

он в игноре, ренж, жду продолжения падения.

но все зависит от баксика, продолжит рост аль нет. (снизу индекс ауди корзинки мажеров без франка)

 

увы, машки ;))

Не романтик ты(((

Скажи еще что у Учителя на скрине просто черточки... 

 
stranger:

Не романтик ты(((

Скажи еще что у Учителя на скрине просто черточки... 

они самые, черточки ;))

о, и такая штука еще валяется... 

 

Файлы:
stange.ex5  33 kb
 
costy_:

они самые, черточки ;))

 

Да ты еретик!!! 
 
stranger:
Да ты еретик!!! 
да, получается что еретик 
 
costy_:

они самые, черточки ;))

о, и такая штука еще валяется... 

 

О, энергетическое облако? ))) А где радикал? )))
 
artikul:
О, энергетическое облако? ))) А где радикал? )))
я уже не помню, где то здесь...
Файлы:
stange.mq5  7 kb
 
artikul:
О, энергетическое облако? ))) А где радикал? )))
Профессор, мы вас разбудили?))))
 

похоже на евре нужен вынос шортистов - может байкну 1540 если вечер будет. (истощение на страховке) 

1...252253254255256257258259260261262263264265266...2119
Новый комментарий