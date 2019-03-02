FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 252

купил до 1750 или до 1700 

 
Ishim:

Видишь, никто не троллит))))))
 
stranger:
в альпах всю пещеру засрали! (тут я с вами побеседую - пока не забанят - надеюсь навсегда!)
 
Ishim:
Так а чего ты в ту пещеру залез?))))

И не надо шоб забанили) 

 
Ishim:

Евро можно прикупить как раз на коррекционном уровне стоит, всем привет! 

Приветик !
С возвращением !
 
tuma88:
Приветик !
  привет!
 

Нижний уровень не правильно, там 1.1375 вместо 1.1025.

 

Сенсей, потроллим?)))

Скажи же - что это за нах, что за убогая табличка, чего молчишь?))))))))))))))))) 

 
stranger:

Сенсей, потроллим?)))

индекс бакса на коррекционном уровне!
 
stranger:

А ты думаешь этих не кинут как кинули на еврочифе всех кто проявлял интерес к уровням выше 1,20?

или ты сомневаешься в покупках Сенсея?

кстати, приветствую Ишима, чую теперь торговля у нас наладится

