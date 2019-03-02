FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 257
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ба, какие люди в поле )))
А чиф так неплохо идет) Так что за линии на графике?
секретные))
пусть уж лучше сдесь флудят
А что, хозяева пещеры ругаются когда мы туда к тебе приходим?))))
никто не ругается, просто там ветка прогнозов, а от вас идёт флуд и засирание десятками страниц.
Сенсей, не пора ли серебро селл?
ты думаешь? ну так продай ))))
Так что за линии на графике?
шас стрелочки прикручу ))
К роботам?)
ага ;))
нет, с черточками красивше...