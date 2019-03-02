FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 251

stranger:

А с чего все вдруг кинулись евру покупать?))) Ниже 1.10 прогуляться не хотите?)))

Сенсей, кстати, памм на 5% подтянул. 

на месячном графике по евре имеем модель AB=CD. Стало быть можем уйти в дичайший откат.

Либо следующая цель в 1,08
реал запустился неплохо... весь день как на гвоздях просидел - то там прога глючит (правил), то тут.... + 45%, покатит на первый день...
Luckhuman:
Не-а. А что значения похожие?
ага, чо та есть близкое - +/- 50%
 
mmmoguschiy:
раз на месячном, будете держать минимум 2-3 месяца сделку?

далеко, хоть на 3-20 дней ;)).

 
costy_:

сделку имею реальную(в бумаге). Закупился во время обвала рубля. Сыграло настроение. Как раз таки на долгосрок теперь и рассчитываю.
 
mmmoguschiy:
сделку имею реальную(в бумаге). Закупился во время обвала рубля. Сыграло настроение. Как раз таки на долгосрок теперь и рассчитываю.
бушки давно не ликвид. а хранить это не о чем. рассчитывать на что, кто двигает микроэлектронику?(нано)
 
эх проспала продажу по фунту, неудобный часовой пояс))...Stranger, спасибо за материал выложенный ранее по сме. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
 
Evgen-ya1:
Так а чего проспала, его три дня продавать давали, со среды по пятницу?)
 
stranger:
а тогда продавала..просто понедельник день не активный был в плане подаж, а раскочигарило только к ночи по нашему
 
Evgen-ya1:
Евро можно прикупить как раз на коррекционном уровне стоит, всем привет! 

