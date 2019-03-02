FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 251
А с чего все вдруг кинулись евру покупать?))) Ниже 1.10 прогуляться не хотите?)))
Сенсей, кстати, памм на 5% подтянул.
Не-а. А что значения похожие?
на месячном графике по евре имеем модель AB=CD. Стало быть можем уйти в дичайший откат.
раз на месячном, будете держать минимум 2-3 месяца сделку?
далеко, хоть на 3-20 дней ;)).
сделку имею реальную(в бумаге). Закупился во время обвала рубля. Сыграло настроение. Как раз таки на долгосрок теперь и рассчитываю.
эх проспала продажу по фунту, неудобный часовой пояс))...Stranger, спасибо за материал выложенный ранее по сме. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Так а чего проспала, его три дня продавать давали, со среды по пятницу?)
эх проспала продажу по фунту, неудобный часовой пояс))...Stranger, спасибо за материал выложенный ранее по сме. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Евро можно прикупить как раз на коррекционном уровне стоит, всем привет!