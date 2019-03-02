FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 254

Новый комментарий
 

по фунтику можно продать

 

[Удален]  

ну и я прогноз до марта выложу (не благодарное это дело )


 
Myth63:

ну и я прогноз до марта выложу (не благодарное это дело )


Красная правдоподобно выглядит)
[Удален]  
stranger:
Красная правдоподобно выглядит)
они все правдоподобно выглядят ( ключевое слово правдоподобно) вопрос что там решат =)
 
Myth63:
они все правдоподобно выглядят ( ключевое слово правдоподобно) вопрос что там решат =)
Привет! Миф! спасибо!, что заступался за меня   (когда тролли хоронили)
 
Ishim:
Привет! Миф! спасибо!, что заступался за меня   (когда тролли хоронили)
Да пороть тебя почаще надо, чтоб муйни не делал)
[Удален]  
stranger:
Красная правдоподобно выглядит)
кстате=) старый, ты сам себе немного противоречиш, вспомни про премию.... что тыписал... как думаешь, выплатят???
[Удален]  
stranger:
Да пороть тебя почаще надо, чтоб муйни не делал)
гараздо чаще=)
 

сидели утконосы в болоте и считали звёзды .... ))))))

 

зыыы - на чужих погонах. 

 
Myth63:
кстате=) старый, ты сам себе немного противоречиш, вспомни про премию.... что тыписал... как думаешь, выплатят???
Могут просто на страйке 15 продержать до экспирации, туды-сюды)
1...247248249250251252253254255256257258259260261...2119
Новый комментарий