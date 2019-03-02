FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 254
по фунтику можно продать
ну и я прогноз до марта выложу (не благодарное это дело )
Красная правдоподобно выглядит)
они все правдоподобно выглядят ( ключевое слово правдоподобно) вопрос что там решат =)
Привет! Миф! спасибо!, что заступался за меня (когда тролли хоронили)
Да пороть тебя почаще надо, чтоб муйни не делал)
сидели утконосы в болоте и считали звёзды .... ))))))
зыыы - на чужих погонах.
кстате=) старый, ты сам себе немного противоречиш, вспомни про премию.... что тыписал... как думаешь, выплатят???