ну да, тут у многих реал, у некоторых основная статья дохода
Так садись)))
а дай ссылочку на этот скрин
( хотя по закону рынка он сходил правильно) пробой этой зоны, означал возврат в него, если не было отскока пунктов на 150 скажем в 1720-1680
на данном этапе я и расматриваюэту зону для таргетирования
Зачем ты так, не расстраивай Учителя))))
ну да, тут у многих реал, у некоторых основная статья дохода
тоесть говорить что лично я на реале больше 5-и лет нельзя??)
а где тут то на мкл5 ? , закрой реал - открой демо - нужна положительная статистика иначе слив.
по итогам года были года (хотя бы одын) прибыльные?
я не понимаю, меня на вшивость проверяете?? дальше надо скрин с доказательствами выкладывать? простите тогда, я демосливатор и в такие споры не вступаю
PS: не думал что писькомер в нашем деле уместен
вот у меня такое чувство, что идёт засаживание продавцов....
тоесть говорить что лично я на реале больше 5-и лет нельзя??)