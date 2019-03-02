FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 264

wild_hedgehog:
ну да, тут у многих реал, у некоторых основная статья дохода
Зачем ты так, не расстраивай Учителя))))
stranger:
Так садись)))
а еврой ваще стараюсь не торговать, знаешь же, простите дети эта тутка =)
 
Myth63:

а дай ссылочку на этот скрин

( хотя по закону рынка он сходил правильно) пробой этой зоны, означал возврат в него, если не было отскока пунктов на 150 скажем в 1720-1680 

на данном этапе я и расматриваюэту зону для таргетирования 

Стрендж прогнозил - скрин его, где то 2 месяца назад агитировал шортить - потом сдулся.
 
stranger:
wild_hedgehog:
wild_hedgehog:
Ishim:
Ishim:
PS:  не думал что писькомер в нашем деле уместен

Myth63:
вот у меня такое чувство, что идёт засаживание продавцов.... 
на какой паре?
 
wild_hedgehog:
