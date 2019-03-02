FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 253

Spekul:

А ты думаешь этих не кинут как кинули на еврочифе всех кто проявлял интерес к уровням выше 1,20?

или ты сомневаешься в покупках Сенсея?

кстати, приветствую Ишима, чую теперь торговля у нас наладится

с евры выпрыгнул - + 38 копеек. брать буду 1380 опять же пунктов на 100.  (как у вас может наладится торговля - тут всё больше и больше в дебри лезут - Иии уже говорят стоп не нужен)
 
Не, не, ты шо, как ты мог такое подумать 
 
Ishim:
с евры выпрыгнул - + 38 копеек. брать буду 1380 опять же пунктов на 100.  (как у вас может наладится торговля - тут всё больше и больше в дебри лезут - Иии уже говорят стоп не нужен)

У тебя без стопов лучше получалось, быстрее))))

Йену ж ты без стопа продал))) 

 
погоди, ты же на графике нарисовал вверх, я было понадеялся, а стопы не ставим, руками закрываем
 
Не указывай ЕМУ!!!! 
 
stranger:
Не, не, ты шо, как ты мог такое подумать 
ты евро купил?))
 
Я что, на больного похож?)))
 
stranger:

У тебя без стопов лучше получалось, быстрее))))

Йену ж ты без стопа продал))) 

на евре и долл/йена - истощением немного поскальпил, маленько из просадки вылезти (тут уже похоронили меня((() - сейчас всё постороннее закрыл. (евру только откаты ловить - продавать поздно уже)
 
stranger:
Не указывай ЕМУ!!!! 
не придуряйся
 
stranger:
Я что, на больного похож?)))
самый нормальный! (может даже выпишут скоро - через годик)
