FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 253
А ты думаешь этих не кинут как кинули на еврочифе всех кто проявлял интерес к уровням выше 1,20?
или ты сомневаешься в покупках Сенсея?
кстати, приветствую Ишима, чую теперь торговля у нас наладится
с евры выпрыгнул - + 38 копеек. брать буду 1380 опять же пунктов на 100. (как у вас может наладится торговля - тут всё больше и больше в дебри лезут - Иии уже говорят стоп не нужен)
У тебя без стопов лучше получалось, быстрее))))
Йену ж ты без стопа продал)))
с евры выпрыгнул - + 38 копеек. брать буду 1380 опять же пунктов на 100. (как у вас может наладится торговля - тут всё больше и больше в дебри лезут - Иии уже говорят стоп не нужен)
погоди, ты же на графике нарисовал вверх, я было понадеялся, а стопы не ставим, руками закрываем
Не, не, ты шо, как ты мог такое подумать
ты евро купил?))
У тебя без стопов лучше получалось, быстрее))))
Йену ж ты без стопа продал)))
Не указывай ЕМУ!!!!
Я что, на больного похож?)))