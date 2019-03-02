FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 260

Ishim:

похоже на евре нужен вынос шортистов - может байкну 1540 если вечер будет. (истощение на страховке) 

Сразу видно мужчину в доме )))
 
artikul:
Ishim:
Ishim:

Ishim:

Скажите, Учитель, а с какой периодичностью меняется прогноз? Раз в час, два, три?

Спасибо!!! 

 
stranger:

по евре каждые полчаса - но смотрю и стараюсь торговать - затянувшуюся ситуацию (так надёжней). 
 
Ishim:
А почему так редко?(((
ну теперь набираем позы на сел по кадику, все мои цели взяты осталось чуток на верху, но там пипок 50 залёт может быть выше 1,2120
 
wild_hedgehog:
А я ищу... эй на барже! сегодня 20е ее еее
 
stranger:
А почему так редко?(((
такая скорость движения валюты
