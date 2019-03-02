FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 260
похоже на евре нужен вынос шортистов - может байкну 1540 если вечер будет. (истощение на страховке)
Сразу видно мужчину в доме )))
Даа ужж за облаками не гоняемся))
Скажите, Учитель, а с какой периодичностью меняется прогноз? Раз в час, два, три?
Спасибо!!!
по евре каждые полчаса - но смотрю и стараюсь торговать - затянувшуюся ситуацию (так надёжней).
А почему так редко?(((