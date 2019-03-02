FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 263

stranger:

Пока Вы, о Учитель, думали я уже отторговал(((

Учитель, чиф соли, не философствуй))) 

вот только не надо мне говорить что мне делать - тем более чиф((( (кстате я раньше предупреждал что с чифом лучше не связыватся - хорошо что вы демщики)
 
Myth63:
вот у меня такое чувство, что идёт засаживание продавцов.... 
Так садись)))
 
stranger:

Я тебе про чиф же сейчас говорю. А скрины могу и двухгодичной давности или должен кому?)

Например, с баем йены внизу.... 

есть кажи!
 
Ishim:
вот только не надо мне говорить что мне делать - тем более чиф((( (кстате я раньше предупреждал что с чифом лучше не связыватся - хорошо что вы демщики)
Мы знаем что реал только у тебя))))))))))))))))))))))
 
Ishim:
вот только не надо мне говорить что мне делать - тем более чиф((( (кстате я раньше предупреждал что с чифом лучше не связыватся - хорошо что вы демщики)
тут по моему 1 кто-то демщик из всех и сегодня его не видел
 
stranger:
Так садись)))
демщики - сливаторы ))))) чудеса ))))) 
 
wild_hedgehog:
тут по моему 1 кто-то демщик из всех и сегодня его не видел
у тебя реал?
 
Ishim:
у тебя реал?
ну да, тут у многих реал, у некоторых основная статья дохода
 
Ishim:
у тебя реал?
Не, он пошутил))
Ishim:

Вы! кто же ещё.

Кстате почему канадец на 1840 не остановился? (кто то усиленно пророчил и скринил)))) 

а дай ссылочку на этот скрин

( хотя по закону рынка он сходил правильно) пробой этой зоны, означал возврат в него, если не было отскока пунктов на 150 скажем в 1720-1680 

на данном этапе я и расматриваюэту зону для таргетирования 

