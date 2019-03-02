FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 263
Пока Вы, о Учитель, думали я уже отторговал(((
Учитель, чиф соли, не философствуй)))
вот у меня такое чувство, что идёт засаживание продавцов....
Я тебе про чиф же сейчас говорю. А скрины могу и двухгодичной давности или должен кому?)
Например, с баем йены внизу....
вот только не надо мне говорить что мне делать - тем более чиф((( (кстате я раньше предупреждал что с чифом лучше не связыватся - хорошо что вы демщики)
Так садись)))
тут по моему 1 кто-то демщик из всех и сегодня его не видел
у тебя реал?
Вы! кто же ещё.
Кстате почему канадец на 1840 не остановился? (кто то усиленно пророчил и скринил))))
а дай ссылочку на этот скрин
( хотя по закону рынка он сходил правильно) пробой этой зоны, означал возврат в него, если не было отскока пунктов на 150 скажем в 1720-1680
на данном этапе я и расматриваюэту зону для таргетирования