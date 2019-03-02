FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 261

Ishim:
такая скорость движения валюты

Учитель, у меня к ВАМ еще один вопрос. Почему машка не идет за ценой?

Спасибо!!!
 

 
а я всегда думал что движение евры не менее 3 дней ((. хмм.
 
плохая машка )) отхлистать ))
 

Учитель, а почему у Артикула второй месяц ничего не меняется?

Спасибо!!! 

можно мне ответить , можно мне.... =)
 
costy_:
плохая машка )) отхлистать ))
Не мешай, хочу приобщиться к ЕГО мудрости)))
 
машка и ходит за ценой не знаю, что у тебя на графике.
 
costy_:
а я всегда думал что движение евры не менее 3 дней ((. хмм.
правильно! но только когда она уже пошла
 
может старый стал ОН (((
 
Ishim:
правильно! но только когда она уже пошла

А куда она пошла?

Спасибо!!! 

