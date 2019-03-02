FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 262
А куда она пошла?
Спасибо!!!
куда собиралась туда и пошла. Вот сегодня с утра собралась вверх - потом зависла, а потом уже не может отменить свой ход - сделки то открываются! (не тащить же толпу в + - платить кто будет? Швейцарский банк - как видим хрен тама)
может старый стал ОН (((
Так хто будет платить?
Вы! кто же ещё.
Кстате почему канадец на 1840 не остановился? (кто то усиленно пророчил и скринил))))
Вы! кто же ещё.
Так проще Вас кинуть, Учитель ...
вот смотри я сейчас куплю 1540 ии пунктов 70 фиксану - и фсё и никаких философствований
Пока Вы, о Учитель, думали я уже отторговал(((
Учитель, чиф соли, не философствуй)))
Пока Вы, о Учитель, думали я уже отторговал(((
на скринах вчерашних - зачем тогда онлайн входы спрашивать? (скринь и радуйся)
Я тебе про чиф же сейчас говорю. А скрины могу и двухгодичной давности или должен кому?)
Например, с баем йены внизу....