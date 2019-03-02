FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 262

stranger:

А куда она пошла?

Спасибо!!! 

куда собиралась туда и пошла. Вот сегодня с утра собралась вверх - потом зависла, а потом уже не может отменить свой ход - сделки то открываются! (не тащить же толпу в + - платить кто будет? Швейцарский банк - как видим хрен тама)
 
Ishim:
Так хто будет платить? 
 
Ishim:
может старый стал ОН (((
Прогнозы - друг молодежи )))
 
stranger:
Вы! кто же ещё.

Кстате почему канадец на 1840 не остановился? (кто то усиленно пророчил и скринил)))) 

 
Ishim:
Так проще Вас кинуть, Учитель ... 
 
stranger:
вот смотри я сейчас куплю 1540 ии пунктов 70 фиксану - и фсё и никаких философствований
 
Ishim:
Пока Вы, о Учитель, думали я уже отторговал(((

Учитель, чиф соли, не философствуй))) 

 
stranger:
на скринах вчерашних - зачем тогда онлайн входы спрашивать? (скринь и радуйся)
 
Ishim:
Я тебе про чиф же сейчас говорю. А скрины могу и двухгодичной давности или должен кому?)

Например, с баем йены внизу.... 

[Удален]  
вот у меня такое чувство, что идёт засаживание продавцов.... 
