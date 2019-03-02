FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 265

Новый комментарий
 
wild_hedgehog:
я не понимаю, меня на вшивость проверяете?? дальше надо скрин с доказательствами выкладывать? простите тогда, я демосливатор и в такие споры не вступаю
нинадо никаких скринов простой вопрос... и всё, у меня не было прибыльных годов - надеюсь 15 будет первым.
 
Ishim:
нинадо никаких скринов простой вопрос... и всё, у меня не было прибыльных годов - надеюсь 15 будет первым.
Так может тебе лучше демо открывать, а не паммы?))))
[Удален]  
Ishim:
нинадо никаких скринов простой вопрос... и всё, у меня не было прибыльных годов - надеюсь 15 будет первым.

дак пора уже давно. главное - жадность))) поменьше отдать, побольше взять. дальше - улучшать положительный результат.

как пример - начни с 10 баксов и дойди до косаря))))

 
wild_hedgehog:

я не понимаю, меня на вшивость проверяете?? дальше надо скрин с доказательствами выкладывать? простите тогда, я демосливатор и в такие споры не вступаю

PS:  не думал что писькомер в нашем деле уместен

да меряйтесь мне то какое дело, вон со Стренджером (он тролль со стажем)
 
wild_hedgehog:

я не понимаю, меня на вшивость проверяете?? дальше надо скрин с доказательствами выкладывать? простите тогда, я демосливатор и в такие споры не вступаю

PS:  не думал что писькомер в нашем деле уместен

В общем, не обращай внимания, Сенсей дуркует)))

 
stranger:
Так может тебе лучше демо открывать, а не паммы?))))
я думаю мне нецелесообразно тебе отвечать - тем более после иноров моих вопросов (например по канадцу) 
 
Ishim:
нинадо никаких скринов простой вопрос... и всё, у меня не было прибыльных годов - надеюсь 15 будет первым.

прошу прощения, боюсь быть высмеян, но верю в плохие приметы, С Вашего позволения отвечать не буду, "догадайся мол сама". Последняя спор  с писькомером и хвастаньем закончилась минус 800 на счету.

Спасибо.

 
_new-rena:
дак пора уже давно. главное - жадность))) поменьше отдать, побольше взять. дальше - улучшать положительный результат.
главное статистика - положительная. 
 
Ishim:
я думаю мне нецелесообразно тебе отвечать - тем более после иноров моих вопросов (например по канадцу) 

Как я мог то?(((

В бу луни +.2

 
wild_hedgehog:

прошу прощения, боюсь быть высмеян, но верю в плохие приметы, С Вашего позволения отвечать не буду, "догадайся мол сама". Последняя спор  с писькомером и хвастаньем закончилась минус 800 на счету.

Спасибо.

1...258259260261262263264265266267268269270271272...2119
Новый комментарий