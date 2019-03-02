FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 265
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я не понимаю, меня на вшивость проверяете?? дальше надо скрин с доказательствами выкладывать? простите тогда, я демосливатор и в такие споры не вступаю
нинадо никаких скринов простой вопрос... и всё, у меня не было прибыльных годов - надеюсь 15 будет первым.
нинадо никаких скринов простой вопрос... и всё, у меня не было прибыльных годов - надеюсь 15 будет первым.
дак пора уже давно. главное - жадность))) поменьше отдать, побольше взять. дальше - улучшать положительный результат.
как пример - начни с 10 баксов и дойди до косаря))))
я не понимаю, меня на вшивость проверяете?? дальше надо скрин с доказательствами выкладывать? простите тогда, я демосливатор и в такие споры не вступаю
PS: не думал что писькомер в нашем деле уместен
я не понимаю, меня на вшивость проверяете?? дальше надо скрин с доказательствами выкладывать? простите тогда, я демосливатор и в такие споры не вступаю
PS: не думал что писькомер в нашем деле уместен
В общем, не обращай внимания, Сенсей дуркует)))
Так может тебе лучше демо открывать, а не паммы?))))
нинадо никаких скринов простой вопрос... и всё, у меня не было прибыльных годов - надеюсь 15 будет первым.
прошу прощения, боюсь быть высмеян, но верю в плохие приметы, С Вашего позволения отвечать не буду, "догадайся мол сама". Последняя спор с писькомером и хвастаньем закончилась минус 800 на счету.
Спасибо.
дак пора уже давно. главное - жадность))) поменьше отдать, побольше взять. дальше - улучшать положительный результат.
я думаю мне нецелесообразно тебе отвечать - тем более после иноров моих вопросов (например по канадцу)
Как я мог то?(((
В бу луни +.2
прошу прощения, боюсь быть высмеян, но верю в плохие приметы, С Вашего позволения отвечать не буду, "догадайся мол сама". Последняя спор с писькомером и хвастаньем закончилась минус 800 на счету.
Спасибо.