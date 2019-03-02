FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 255

stranger:
Могут просто на страйке 15 продержать до экспирации, туды-сюды)
и такой вариант не исключён
приветики !!!

Делишки там у тебя начинают поправляться, поздравляю))

Myth63:

ну и я прогноз до марта выложу (не благодарное это дело )


Это чо - фунтик?

Красяво. (я за красненькую. кстати, по фунту ордеров нет открытых)

Да прикрыл ночью продажи по фунту.

Сейчас перезашел от непробиваемой машки с коррекции)))

 
Myth63:
и такой вариант не исключён
А по поводу йены ты был прав - 142-143.
 
Spekul:
ты евро купил?))
Как покупки поживают?)
 
stranger:
пгадавать, тгент устойчивый ;))

 

кто-то фунтика проданного прикупил...и до сих пор покупает, шас будеть ухтышка вниз ;))

 

 
stranger:
я послушал Сенсея и не стал покупать, он мудр
 
Spekul:
Принеси ему за это галюциногенных грибочков)))
 
Spekul:
я послушал Сенсея и не стал покупать, он мудр
А чо ты сидишь в болоте с утконосами - вылазь оттуда ))))
