FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 255
Могут просто на страйке 15 продержать до экспирации, туды-сюды)
приветики !!!
Делишки там у тебя начинают поправляться, поздравляю))
ну и я прогноз до марта выложу (не благодарное это дело )
Это чо - фунтик?
Красяво. (я за красненькую. кстати, по фунту ордеров нет открытых)
Да прикрыл ночью продажи по фунту.
Сейчас перезашел от непробиваемой машки с коррекции)))
и такой вариант не исключён
ты евро купил?))
Как покупки поживают?)
пгадавать, тгент устойчивый ;))
кто-то фунтика проданного прикупил...и до сих пор покупает, шас будеть ухтышка вниз ;))
я послушал Сенсея и не стал покупать, он мудр
