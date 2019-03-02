FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 256

Новый комментарий
 
stranger:
Принеси ему за это галюциногенных грибочков)))

кстати, думаю что фунт созрел к глубокой коррекции вверх, сейчас будут хорошо выносить медведов

если честно то надеялся что снизится до моего бай лимита на 1,50.

 
costy_:

пгадавать, тгент устойчивый ;))

 

кто-то фунтика проданного прикупил...и до сих пор покупает, шас будеть ухтышка вниз ;))

 

А я дурак чиф продал по 8745 
 
Spekul:

кстати, думаю что фунт созрел к глубокой коррекции вверх, сейчас будут хорошо выносить медведов

если честно то надеялся что снизится до моего бай лимита на 1,50.

Ауди не хочешь купить?

Кстати, где брат?) 

 
stranger:
А я дурак чиф продал по 8745 

он пока в игноре, закрывай ;))

 

 
costy_:

он пока в игноре, закрывай ;))

 

Так и подумал, думаю пока в игноре так я тут втихаря пошуршу)))

Костя, а что за линии? 

 

евра 1.11 буду смотреть - может куплю пунктов на 300. 

 
Ба, какие люди в поле )))
 
stranger:
Так и подумал, думаю пока в игноре так я тут втихаря пошуршу)))

бакс растет, чиф растет, перегонки == ренж одним словом.

 

думаю продать на пару дней, пока евра стоит. 

stranger:


Костя, а что за линии? 

 секретная индюшка, но проста как угол дома ;))

 
artikul:
Ба, какие люди в поле )))
Ты глянь какие красивые картинки 
 
costy_:

бакс растет, чиф растет, перегонки == ренж одним словом.

 

думаю продать на пару дней, пока евра стоит. 

А чиф так неплохо идет) Так что за линии на графике?
1...249250251252253254255256257258259260261262263...2119
Новый комментарий