FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 256
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Принеси ему за это галюциногенных грибочков)))
кстати, думаю что фунт созрел к глубокой коррекции вверх, сейчас будут хорошо выносить медведов
если честно то надеялся что снизится до моего бай лимита на 1,50.
пгадавать, тгент устойчивый ;))
кто-то фунтика проданного прикупил...и до сих пор покупает, шас будеть ухтышка вниз ;))
кстати, думаю что фунт созрел к глубокой коррекции вверх, сейчас будут хорошо выносить медведов
если честно то надеялся что снизится до моего бай лимита на 1,50.
Ауди не хочешь купить?
Кстати, где брат?)
А я дурак чиф продал по 8745
он пока в игноре, закрывай ;))
он пока в игноре, закрывай ;))
Так и подумал, думаю пока в игноре так я тут втихаря пошуршу)))
Костя, а что за линии?
евра 1.11 буду смотреть - может куплю пунктов на 300.
Так и подумал, думаю пока в игноре так я тут втихаря пошуршу)))
бакс растет, чиф растет, перегонки == ренж одним словом.
думаю продать на пару дней, пока евра стоит.
Костя, а что за линии?
секретная индюшка, но проста как угол дома ;))
Ба, какие люди в поле )))
бакс растет, чиф растет, перегонки == ренж одним словом.
думаю продать на пару дней, пока евра стоит.