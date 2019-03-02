FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1253
Дети, какой у нас трэнд?
Нисходящий, о Учитель!
А где мы сейчас, дети?
Чуть подросли и уперлись в сопротивление, о Учитель!
А что, дети, мы сделаем в понедельник?
КУПИМ!!!
Молодцы, дети, всем "пять", занесите плату за обучение в мой ДаЦан.
Насчет красной - пока держит... смотри с зеленой не ошибись
что это было? о0
только что за минуту с 1,089 до 1,093
Что будет дальше? Данные вышли гораздо хуже ожиданий!!! Качельки раскачиваются
Треугольник ещё не завершён. Отойдёт в низ, потом ещё раз протестирует верхнюю линию.
Мониторь реальный счёт, сколько можно демо мусолить???
ну в сигналы я его не покажу. ( пока не изменится режим мониторинга)
а так картинка за неделю
перед полётами вывел денег (не ожидал движника) но и на остаток заработал не плохо.
и кстате, перед выводом провал, это тоже вывод средств
... ( пока не изменится режим мониторинга)
А какой режим нужен ?