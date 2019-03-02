FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1253

Новый комментарий
 

Дети, какой у нас трэнд?

Нисходящий, о Учитель!

А где мы сейчас, дети?

Чуть подросли  и уперлись в сопротивление, о Учитель!

А что, дети, мы сделаем в понедельник?

КУПИМ!!!

Молодцы, дети, всем "пять", занесите плату за обучение в мой ДаЦан.

[Удален]  
 
Nestradamus:

Насчет красной - пока держит... смотри с зеленой не ошибись

 

Запас 1500 пп ошибку даже не почувствую. 
 
neyron:

что это было? о0

только что за минуту с 1,089 до 1,093

Это был так называемый "День зарплаты трейдера", или Нонфарм. И ничего тут сверхъестественного нетю!!!

Что будет дальше? Данные вышли гораздо хуже ожиданий!!! Качельки раскачиваются 
 
Треугольник ещё не завершён. Отойдёт в низ, потом ещё раз протестирует верхнюю линию.
 
MIG32:
Треугольник ещё не завершён. Отойдёт в низ, потом ещё раз протестирует верхнюю линию.
Верхний уровень сопротивления канала еще не достигнут. Так что качаться может еще с месяцок как минимум! Третьего теста фактически еще не было - ждемс. Возможно в понедельник. Возможно пробой...
 
Myth63:
Мониторь реальный счёт, сколько можно демо мусолить???
[Удален]  
chepikds:
Мониторь реальный счёт, сколько можно демо мусолить???

ну в сигналы я его не покажу. ( пока не изменится режим мониторинга)

а так картинка за неделю 

 

перед полётами вывел денег (не ожидал движника) но и на остаток заработал не плохо. 

и кстате, перед выводом провал, это тоже вывод средств

 

 
Myth63:

... ( пока не изменится режим мониторинга)

А какой режим нужен ?
[Удален]  
tol64:
А какой режим нужен ?
только плавующая прибыль без позиций.
1...124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...2119
Новый комментарий