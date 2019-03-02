FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1246
Судя по моим шпионским данным ;) Качели от 1.07 до 1.052 в течении месяца. Меня как человека живущего в России, и получающего рубли, все таки гложет вопрос, рубля закрепится в районе 55? Али пока резервы палим, держимся, а потом будь что будет?
ЦБ РФ на рынок с продажей валюты последний раз выходил то ли в первых числах января, то ли в конце декабря.
А доллар будет в диапазоне 55-60 рублей (мое мнение) - это и есть реальный курс на данный момент
предположу:
а где мне трындеть я уж как нибудь сам разберусь
Вывел чуток, но на песню тянет...
https://youtu.be/wVFHKAslvQY
Вывел чуток, но на песню тянет...
заводи обратно, фунта скоро покупать (фиксить)...
на отпуск потянет...
