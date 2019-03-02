FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1246

Lesorub:

луня взять на кукан придется самому ...


смотри не надорви пукан
 
mmmoguschiy:
смотри не надорви пукан

чет пишите вы здесь всякую хрень...

потрындеть мож где в другом месте?

 
2035977:
Судя по моим шпионским данным ;) Качели от 1.07 до 1.052 в течении месяца. Меня как человека живущего в России, и получающего рубли, все таки гложет вопрос, рубля закрепится в районе 55? Али пока резервы палим, держимся, а потом будь что будет?


ЦБ РФ на рынок с продажей валюты последний раз выходил то ли в первых числах января, то ли в конце декабря.

 А доллар будет в диапазоне 55-60 рублей (мое мнение) - это и есть реальный курс на данный момент

 

предположу:


 
Lesorub:

чет пишите вы здесь всякую хрень...

потрындеть мож где в другом месте?

ну так сами о чем? где кукан там и пукан

а где мне трындеть я уж как нибудь сам разберусь
 
lactone:


ЦБ РФ на рынок с продажей валюты последний раз выходил то ли в первых числах января, то ли в конце декабря.

 А доллар будет в диапазоне 55-60 рублей (мое мнение) - это и есть реальный курс на данный момент

кто же тогда его "укрепляет" при падающей нефти?
 

предположу:


[Удален]  

Вывел чуток, но на песню тянет...

https://youtu.be/wVFHKAslvQY

_new-rena:

Вывел чуток, но на песню тянет...


заводи обратно, фунта скоро покупать (фиксить)...

на отпуск потянет...

[Удален]  
Lesorub:

заводи обратно, фунта скоро покупать (фиксить)...

на отпуск потянет...

По Стренжу соскучился? Я давно ужо купил вот и плющусь)
