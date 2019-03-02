FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1251

[Удален]  
artikul:
Боковичок )))

чистилище депозитов)

Многие влезают на забор в моменты повышенной волотильности, ибо депозит тает, но та же история продолжается и во флете). интересно - что остаётся?

 

что это было? о0

только что за минуту с 1,089 до 1,093

[Удален]  
neyron:

что это было? о0

только что за минуту с 1,089 до 1,093

умножьте в 50 раз. на форексе и такое может быть. посмотрите на USDCHF 15-го января....
 
_new-rena:
умножьте в 50 раз. на форексе и такое может быть. посмотрите на USDCHF 15-го января....
а что сейчас творится .....
[Удален]  
neyron:
а что сейчас творится .....
если бы такого бы не было, вообще бы не интересно было. Скоро здесь начнётся обсуждение происходящего. Понаблюдаем....
 
_new-rena:
если бы такого бы не было, вообще бы не интересно было. Скоро здесь начнётся обсуждение происходящего. Понаблюдаем....
я таки очень надеюсь что рост выдохся
 

Ну что господа, всё блох гоняете?


 
chepikds:

Ну что господа, всё блох гоняете?


Нет ))) Мы затаив дыхание ждали прихода крутого парня со стейтом )))
[Удален]  
chepikds:

Ну что господа, всё блох гоняете?

artikul:
Нет ))) Мы затаив дыхание ждали прихода крутого парня со стейтом )))
Молодцы! Так держать!
