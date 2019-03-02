FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1251
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Боковичок )))
чистилище депозитов)
Многие влезают на забор в моменты повышенной волотильности, ибо депозит тает, но та же история продолжается и во флете). интересно - что остаётся?
что это было? о0
только что за минуту с 1,089 до 1,093
что это было? о0
только что за минуту с 1,089 до 1,093
умножьте в 50 раз. на форексе и такое может быть. посмотрите на USDCHF 15-го января....
а что сейчас творится .....
если бы такого бы не было, вообще бы не интересно было. Скоро здесь начнётся обсуждение происходящего. Понаблюдаем....
Ну что господа, всё блох гоняете?
Ну что господа, всё блох гоняете?
Ну что господа, всё блох гоняете?
Нет ))) Мы затаив дыхание ждали прихода крутого парня со стейтом )))