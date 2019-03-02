FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1258

iIDLERr:
цель твоего кенгуру 0.5. я это написал 2 года назад. просто в позе сидеть хлопотно. 

0,5 это по ауди

киви может и 0,6  

 
mmmoguschiy:
Спалился? Жди Кукля
О Кукля устанет мню таранить!
 
Speculator_:
У Кукля много козырей в рукаве. Сегодня прочитал несколько интересных теорий по поводу текущей ситуации вокруг валют. Медвежата по евре впухают!!! ))
 
mmmoguschiy:
Спалился? Жди Кукля

 

Кукл говорит зигзаг надо покупать...  

Speculator_: 

Подожди чуток - определится (пофлетит) и там видно будет)
 
Speculator_:

 

Кукл говорит зигзаг надо покупать...  

lactone:

киви специальная такая денежка. никого туды не грузят. счатья им.
 
iIDLERr:
на Ене побазарим?
 
Lesorub:
на Ене побазарим?
 
Ishim:

мож и рановато...


 
Lesorub:

мож и рановато...


Может).
