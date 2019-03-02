FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1259
мож и рановато...
киви специальная такая денежка. никого туды не грузят. счатья им.
всё правильно выше уже не пойдёт ))))
Может).
обосновать бы...
Если уже вошел, что теперь делать). Надо думать, где зафиксируешь убыток). А то, что думаю я не столь важно. А чтобы не возникало сомнений нельзя выкладывать позы).
знахарь - хорошая профессия...
Ну слава Господу!!! Гура с нами...
Как то вяло в низ идёт
Так стопы поставлю и спать пойду...