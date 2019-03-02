FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1259

Новый комментарий
 
Lesorub:

мож и рановато...


всё правильно выше уже не пойдёт ))))
 
iIDLERr:
киви специальная такая денежка. никого туды не грузят. счатья им.
а мы то киви раньше в небо отправляли, а ему вниз дорога
 
Ishim:
всё правильно выше уже не пойдёт ))))
но пока идет).
 
zfs:
Может).
обосновать бы...
 
Lesorub:
обосновать бы...
Если уже вошел, что теперь делать). Надо думать, где зафиксируешь убыток). А то, что думаю я не столь важно. А чтобы не возникало сомнений нельзя выкладывать позы).
 
zfs:
Если уже вошел, что теперь делать). Надо думать, где зафиксируешь убыток). А то, что думаю я не столь важно. А чтобы не возникало сомнений нельзя выкладывать позы).
знахарь - хорошая профессия...   
 
Lesorub:
знахарь - хорошая профессия...   
Гуру.. как сказал один известный аналитик).
 

Ну слава Господу!!! Гура с нами...


 

 

Как то вяло в низ идёт  

 

 

Так стопы поставлю и спать пойду...  

1...125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266...2119
Новый комментарий