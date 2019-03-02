FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1254
только плавующая прибыль без позиций.
хочу всех предупредить!!!!
неделя будет жуткая.
по кадику, аудиу, фунту каналы больше обычных и прилично больше.
вот я индюкатор доделал. синхронизировал котировки разных пар по времени. смотрите во скока остановился бакс, а мы торгуем.............
Зато можно торговать ГЭП и знать после скольки уже работает кукл. По сути котировка должна вернуться на тот уровень, где остановился бакс. В данном случае, евро до 1,0990. Понаблюдаем....
Рен, я не въехал, чо ты по этому индюку собрался торговать? я те по любой паре скажу, когда движняк кончился. а по КД, когда торговать завязали.
Честно говоря, я этот индюк уже лет 7 как стряпаю. По этому конечно же я торговать не буду. Немножко другой есть, "добитый", так скажем.
Хоть бы скинул в личку ссыль на установщика КД...
В 5-ом метаке появилась функция с объемами, дак вроде бы не сильно отличается итог от QUIK....
я в 4ке. а проблему с КД не понял. регишься, денех платишь и работаешь. там 2 дня на халяву, вроде...