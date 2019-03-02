FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 623

Myth63:
Приходит иеговист утром. Приятный мужчина, подходящего возраста, спрашивает о том, что с нами будет после смерти. Запустила в хату. Переспросила, он мне будет рассказывать, или я - ему. Я препод в меде. Патологическая анатомия. Я совершенно точно знаю, что, когда и с чем будет после смерти. Быстро ушел, я даже половины не рассказала.
Займись воспитанием отрока Ильи, я никак ему объяснить не могу, а ОН забил на свои обязанности)))
 
Lesorub:
классическая работа КУКЛА (он продал), набор байщиков (вы?) и 5051 (мож завтра?)

Мои баи для Кукла недостижимы, надо думать где лепить следующий)

Вернее не думать, а просто подождать, Кукл сам скажет))) 

 
stranger:
Займись воспитанием отрока Ильи, я никак ему объяснить не могу, а ОН забил на свои обязанности)))
 
Lesorub:

 

 

Продажа EUR/USD в 50% прасадки или просадки. Х... его знает как правильно написать. Завтра прибыль будет.  

 
stranger:
я гляжу у вас всё по плану идёт, яблоко кстати идет прям пока как задумано...
 
SEVER11:
Отроки план курить не хотят))))
 
stranger:
Отроки план курить не хотят))))
Не заработали ещё :) 
 

на фуе КУКЛ свою стратегию рисует в очередной раз... 

кидалово по плану        

а ауди супер 98 заправили...

 
Lesorub:

На фунте уже всех кого хотели кинули и теперь будут тащить их вверх, а они по дороге будут подсаливать и так пока в покупки не полезут)

 

