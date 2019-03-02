FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1252

_new-rena:
https://youtu.be/rAxmOqBFzV8
chepikds:

я жду продолжения банкета.... приборы пока не отрицають.

 
_new-rena:
Через месяцок загляну, а может, под настроение, парочку прогнозов выложу на днях...
 
на развод похоже. железки еле дернулись. я своего рэнда  покрыл на поддержке.
 
iIDLERr:
Правильно сделал, от отката снова можно будет продать...
 
mmmoguschiy:
Меня он не удовлетворяет
попробуйте изменить тогда)
 
iIDLERr:
Айдлер, ты трезв?))

Сегодня у католиков Страстная пятница, СМЕ закрыта, торгов по металлам нету.

Жди гэпа в понедельник.

 
lactone:

ааа.... ну и фиксним...
 

 

Предполагаю, что в понедельник цена легко пересечёт зелёную границу и не сможет пересечь красную.  

 
Speculator_:

 

Насчет красной - пока держит... смотри с зеленой не ошибись

 

