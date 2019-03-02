FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1252
https://youtu.be/rAxmOqBFzV8
я жду продолжения банкета.... приборы пока не отрицають.
на развод похоже. железки еле дернулись. я своего рэнда покрыл на поддержке.
Меня он не удовлетворяет
Айдлер, ты трезв?))
Сегодня у католиков Страстная пятница, СМЕ закрыта, торгов по металлам нету.
Жди гэпа в понедельник.
Предполагаю, что в понедельник цена легко пересечёт зелёную границу и не сможет пересечь красную.
Насчет красной - пока держит... смотри с зеленой не ошибись