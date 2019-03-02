FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1247

Новый комментарий
 
_new-rena:
По Стренжу соскучился? Я давно ужо купил вот и плющусь)

отец родной?

куда хошь торгуй, везде будет прибыль или колян


[Удален]  
Lesorub:

отец родной?

куда хошь торгуй, везде будет прибыль или колян

ага, колбасится как карандашик в стакане)

БАЙ или СЕЛЛ - вот в чём вопрос ? )))

 
Lesorub:

чет пишите вы здесь всякую хрень...

потрындеть мож где в другом месте?

Стрендж тролль, а остальные вообще не о чём ((((
[Удален]  
Ishim:
Стрендж тролль, а остальные вообще не о чём ((((
Ишим, дела у тебя на ПАММе на поправку... Не с той ноги встал?
 
_new-rena:
Ишим, дела у тебя на ПАММе на поправку... Не с той ноги встал?
на сценарии перешёл - убрал шум между целями.
[Удален]  
Ishim:
на сценарии перешёл - убрал шум между целями.
Ок. Чего евра топчется, какой там у неё будет сценарий, не в курсе?
 
_new-rena:
Ок. Чего евра топчется, какой там у неё будет сценарий, не в курсе?
1.13   (не то что надо быть в курсе 9/10 должны срабатывать - и тогда можно торговать  )
 
Ishim:
1.13   (не то что надо быть в курсе 9/10 должны срабатывать - и тогда можно торговать  )

это называется бычарская кидалка...

1.0878 селл !!!

 
Lesorub:

это называется бычарская кидалка...

1.0878 селл !!!

если выше 1.13 не пойдёт то можно пересидеть )))
 
Ishim:
если выше 1.13 не пойдёт то можно пересидеть )))

че подсиживать, бай аудя...

да луня...

1...124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254...2119
Новый комментарий