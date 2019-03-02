FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1247
По Стренжу соскучился? Я давно ужо купил вот и плющусь)
отец родной?
куда хошь торгуй, везде будет прибыль или колян
ага, колбасится как карандашик в стакане)
БАЙ или СЕЛЛ - вот в чём вопрос ? )))
чет пишите вы здесь всякую хрень...
потрындеть мож где в другом месте?
Стрендж тролль, а остальные вообще не о чём ((((
Ишим, дела у тебя на ПАММе на поправку... Не с той ноги встал?
на сценарии перешёл - убрал шум между целями.
Ок. Чего евра топчется, какой там у неё будет сценарий, не в курсе?
1.13 (не то что надо быть в курсе 9/10 должны срабатывать - и тогда можно торговать )
это называется бычарская кидалка...
1.0878 селл !!!
если выше 1.13 не пойдёт то можно пересидеть )))
че подсиживать, бай аудя...
да луня...