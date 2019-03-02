FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1249

Ishim:
ауд/нзд откат до 1.032, купить лучше ауд/кад

не рановато ли?


 
я вообщем ))))) (а откуда там надо смотреть...)
 
фуй даст дрозда...
 
за всем не уследишь )))) (в евройенке есть лотики и она даёт потихоньку)))))
 
а не выдохлась ли и она?


 
да ты шо! первая коррекция от 145 (по евре баланс ордеров нейтральный - теперь до понедельника)
 
не хочу быть арти кулом (ора...), но палки кажут вниз...


 

Ребятки, а на какой торговой платформе вы торгуете?

 

а может просто нету тех, кто покупает массово валюту и сливает рубль?

Куда они делись? Давненько новости по данной теме не читал ))
 
Интересный сегодня вечерок предстоит!!! Все банки и CME закрываются пораньше и выходит Нонфарм. Жаханет - мало не покажется?
