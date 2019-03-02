FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1250
как всегда...
вчера вышла позитивная статистика по доллару.
евро в момент выхода новости просел аж 0,03
а потом случилось не понятное он стал так резво скакать вверх что за час добрался до 1,09.
что это было то?)
Куда они делись? Давненько новости по данной теме не читал ))
Может просто не хотят или спекулятивного интереса нету?
Да и информационного повода нету.
Да или вовсе, нынешний курс вполне может быть обьективным и удовлетворяющим всех.
Интересный сегодня вечерок предстоит!!! Все банки и CME закрываются пораньше и выходит Нонфарм. Жаханет - мало не покажется?
вчера вышла позитивная статистика по доллару.
евро в момент выхода новости просел аж 0,03
а потом случилось не понятное он стал так резво скакать вверх что за час добрался до 1,09.
что это было то?)
То, что вы написали:
"евро в момент выхода новости просел аж 0,03
а потом случилось не понятное он стал так резво скакать вверх что за час добрался до 1,09 "
Может просто не хотят или спекулятивного интереса нету?
Да и информационного повода нету.
Да или вовсе, нынешний курс вполне может быть обьективным и удовлетворяющим всех.
То, что вы написали:
"евро в момент выхода новости просел аж 0,03
а потом случилось не понятное он стал так резво скакать вверх что за час добрался до 1,09 "
причины то какие?
пытаются нае..обмануть , сбросить большинство трейдеров?
Вы где были там и останетесь.
Сэр, что это было? )