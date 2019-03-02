FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1250

как всегда...


 

вчера вышла позитивная статистика по доллару.

евро в момент выхода новости просел аж 0,03

а потом случилось не понятное он стал так резво скакать вверх что за час добрался до 1,09.

что это было то?)

 
mmmoguschiy:
Куда они делись? Давненько новости по данной теме не читал ))

Может просто не хотят или спекулятивного интереса нету?

Да и информационного повода нету.

Да или вовсе, нынешний курс вполне может быть обьективным и удовлетворяющим всех. 

 
mmmoguschiy:
Интересный сегодня вечерок предстоит!!! Все банки и CME закрываются пораньше и выходит Нонфарм. Жаханет - мало не покажется?
Будет видно уже ближе к выходу новости, стоит ли ждать движухи. По текущему взгляду - ничего серьезного не ожидаю.
 
neyron:

вчера вышла позитивная статистика по доллару.

евро в момент выхода новости просел аж 0,03

а потом случилось не понятное он стал так резво скакать вверх что за час добрался до 1,09.

что это было то?)

То, что вы написали:

"евро в момент выхода новости просел аж 0,03

а потом случилось не понятное он стал так резво скакать вверх что за час добрался до 1,09 "

 
lactone:

Может просто не хотят или спекулятивного интереса нету?

Да и информационного повода нету.

Да или вовсе, нынешний курс вполне может быть обьективным и удовлетворяющим всех. 

Меня он не удовлетворяет
 
lactone:

То, что вы написали:

"евро в момент выхода новости просел аж 0,03

а потом случилось не понятное он стал так резво скакать вверх что за час добрался до 1,09 "

причины то какие?

пытаются нае..обмануть , сбросить большинство трейдеров?

[Удален]  
Ishim:
Вы где были там и останетесь.
Сэр, что это было? )
 
_new-rena:
Сэр, что это было? )
Боковичок )))
