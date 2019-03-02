FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1257

iIDLERr:
ну как, космонавты,  полетали?
что стряслось?
 
iIDLERr:
ну как, космонавты,  полетали?

Если по поводу австралийца, то все под контролем:)

 

 
нифига не будет, тока низ. Стрэнж, выходи, если ты мужик, ответь за базар.
 
iIDLERr:
нифига не будет, тока низ. Стрэнж, выходи, если ты мужик, ответь за базар.

Какой выходи, огород под картошку надо копать, помидоры пикировать, теплицу готовить:)

Непочатый край работы))) 

 
iIDLERr:
нифига не будет, тока низ. Стрэнж, выходи, если ты мужик, ответь за базар.

А что случилось? ))

P.S. И чего тебе отвечать то? Ты же не понял, о чём тот базар был ? ))) 

 
Olegts:

Если по поводу австралийца, то все под контролем:)

 

цель твоего кенгуру 0.5. я это написал 2 года назад. просто в позе сидеть хлопотно. 
 
iIDLERr:
цель твоего кенгуру 0.5. я это написал 2 года назад. просто в позе сидеть хлопотно. 
я запретил боту так далеко заглядывать, покуда цель будет достигнута, инфляция и свопы все съедят)))
 
для всех местных идиотов движуха. предупреждал на выходных, нефик поперек трэнда....
 

 

Продам немного... 

 
Продам немного...

 

Продам немного... 

Спалился? Жди Кукля
