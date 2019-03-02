FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1257
ну как, космонавты, полетали?
Если по поводу австралийца, то все под контролем:)
нифига не будет, тока низ. Стрэнж, выходи, если ты мужик, ответь за базар.
Какой выходи, огород под картошку надо копать, помидоры пикировать, теплицу готовить:)
Непочатый край работы)))
А что случилось? ))
P.S. И чего тебе отвечать то? Ты же не понял, о чём тот базар был ? )))
цель твоего кенгуру 0.5. я это написал 2 года назад. просто в позе сидеть хлопотно.
Продам немного...
