FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1255
где регишься?
8 кухонь) честно. все перечислить?
вообще нет ни одной НЕ кухни, просто печки разные. я столько могу рассказать про высокорейтинговых, но низя)
ссылочку надо на любую одну с КД в личку)
Что есть КД?
анализ объемов не лучше анализа графика. просто есть извращенцы.
некоторые думают, что там на порядок информативнее. я не настаиваю..
Кластер дельта
Слышал слышал. И как оно?
штырит
нету ссылки, нет правды....
вот арбитраж, закончил (КД не требуется):
реально штырит, т.к. просада отменяется)