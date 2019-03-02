FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1260

бери профит, ща уверх.
Ishim:
вершинку айсберга срежь....
 

гура - вы наш гуреночек... 


 
Прогноз для евро-доллара пойдет до уровня 1.0905
 
Alexey:
Ща униз
 

 

Предположительно так! 

 
mmmoguschiy:
униз?
Speculator_: 

Сэр, Вы делаете успехи)
 
Speculator_:

 

Вероятность есть но только не на этой недели
 
Speculator_:

 

Скорее так:

