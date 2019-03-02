FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1248

[Удален]  
Lesorub:

че подсиживать, бай аудя...

да луня...

Ишим хотел сказать, что евро в течении ближайших 10-ти лет там всё равно будет....
 
AUD - sell
 
Good Luck, my friends! I go watch the seven son ;)
 
_new-rena:
Ишим хотел сказать, что евро в течении ближайших 10-ти лет там всё равно будет....
Вы где были там и останетесь.
 
mmmoguschiy:
AUD - sell

не может быть..., вот попадалово...    



 
Ishim:

выглядит красиво, но сильные уровни хотят отбоя:


 
mmmoguschiy:
кто же тогда его "укрепляет" при падающей нефти?

а может просто нету тех, кто покупает массово валюту и сливает рубль?

 
Ishim:

еще ракето на старте:


 
Lesorub:

еще ракето на старте:


ауд/нзд откат до 1.032, купить лучше ауд/кад
