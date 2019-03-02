FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1256

_new-rena:

нету ссылки, нет правды....

вот арбитраж, закончил (КД не требуется):

реально штырит, т.к. просада отменяется)

ни черта не понятно. Скажи просто - получилось, что задумывал?)
[Удален]  
lactone:
ни черта не понятно. Скажи просто - получилось, что задумывал?)

7 лет я ломал голову. Арбитражных индюков написал море. Думаю, что получилось. Нужен МТ5 для проверки. Изучаю уже)

 
Триангуляция?
 
Европа сегодня отдыхает. Поглядим куда нас Московские спекули вырулят:

 

 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
Speculator_:

 

 История

Самоирония? ))
 
а новозеландца почему не пользуешь? Он конечно с австралийцем парой ходит, но доп. информацию дает. Кросы в построении не участвуют?
 
_new-rena:

просада отменяется)

Это мы уже слышали много раз. Мониторинг замутить бы. 

 
Bicus:

Это мы уже слышали много раз. Мониторинг замутить бы. 

Замутить несложно, но не всем это подходит
 
ну как, космонавты,  полетали?
