Научиться чему либо можно только через собственные наблюдения и руководствуясь результатами анализа собранной лично статистики.
Согласитесь, что так совсем неинтересно, если бы было всё так просто. Нужно посчитать, подумать, поработать, приложить усилия. И получить наконец огромное удовольствие от проделанной работы и полученных результатов. )))
Мы же не птенцы, которым нужно всё разжёвывать и разжёванное плевать в рот. Мерзко. )))
Взмахните крыльями, летите, клюйте, жуйте сами. )))
стучитесь и вам не откроют - ветхий завет переписали
З.Ы. Как в курятнике - клюнь ближнего, навали на нижнего
ага давай еще велик изобретем по новой
стучитесь и вам не откроют - ветхий завет переписали
Вы неправильно трактуете мудрость предков. )))
Имеется ввиду: "Стучитесь в двери библиотеки бесконечных объединений галактик приложенными усилиями и истинна и результаты станут доступны вам".
А не: "Стучитесь головой вторгаясь в чужое личное пространство будучи сытыми, откормленными, наглыми и ленивыми, рассчитывая на то, что вам отдадут то, что и самим нужно, просто потому, что вам очень хочется больше того, что жизненно необходимо". )))
Ну что ж не вы один на земле! Откроет кто нибудь другой.
скорее откормленный это вы - с раздутым ЧСВ. Что же это я такой умный буду тут распинаться и выкладывать информацию? Пускай побегают поищут, как я искал в свое время.
Ну что ж не вы один на земле! Откроет кто нибудь другой.
Удивительное проявление лени. ))
Не думаю, что Вам кто-то что-то откроет. Если только то, что не имеет особой ценности. Вместо того, чтобы ждать, начинайте работать и учиться сами, а то так можно всю жизнь прождать и так ничего и не дождаться. )))
Я поделился тем, чем посчитал нужным. И у меня ещё есть, чем поделиться с сообществом, но это будет позже. И это будут инструменты для тех, кто любит работать и безгранично развиваться. Будет вкусно. Но жевать нужно будет самим. ;)
Мне не лень стучать. Лень - Вам открыть дверь!
Уточните. То есть, Вы просто видели, что они делали, но не видели, что и как они анализировали и на основе чего принимали решение?
Если это так, то нельзя сказать, что методы, которые используют они, такие же, которые используем мы. И значит результаты могут быть совершенно разными.
Если Вы даже не знаете, что именно и как они анализируют, а также не знаете, что анализируем мы, как Вы вообще можете что либо утверждать? )))
Да че вы так прицепились к Айдлеру)
Каждый делает что хочет.
У Стренжа - получается, у кого -то - нет.
как и Попов не открыл радио для общественности...
Мне не лень стучать. Лень - Вам открыть дверь!
К тому же, что такое ЧСВ ? Это чувство собственной важности. Не думаю, что оно у меня раздуто, так как я всегда очень критично к себе отношусь. В равной степени, как к себе, так и к другим, что позволяет мне утверждать, что ЧСВ у меня не более раздуто, чем у других. Поэтому позвольте дать оценку Вашему ЧСВ относительно моего.
У Вас оно намного более раздуто, чем у меня. )) Ведь это не я ломлюсь к Вам в дверь пытаясь навязать мнение, что Вы мне что-то должны. Это Вы обвиняя меня и пытаясь унизить, а также навязывая мысль о том, что я Вам должен во что бы то ни стало. Как Вам не стыдно ? )))
Да че вы так прицепились к Айдлеру)
Каждый делает что хочет.
У Стренжа - получается, у кого -то - нет.
жэдоба
Это не я. Это Вселенная. ))
Так работает алгоритм. Представь себе, если бы люди получали всегда только всё готовое не прикладывая абсолютно никаких усилий. Думаю, если бы это было так, то мы бы остались на уровне одноклеточных.
Поэтому думай. Качай не только бицепсы, но и мозг. Да не спинной... Прокачай 100 миллиардов своих нейронов. )))