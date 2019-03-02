FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1216
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут я давно уже заметил ,что нет никакого уважения не к чему и ни к кому ...
нет, без обид. Здесь не об уважении. А о том, что если я не понимаю логики полученных выводов о входе, позе либо анализе пары, то я просто не обращаю внимание.
Ну не понял я ничего из вашего рисунка (канал, если это он - еще понятен. Но вот "логика" построения гантельки и 2 красных линий - не осилил), поэтому и прошел мимо.
Вполне может быть, что мы смотрим под разными ракурсами.
А вы что используете ? какие методы?
просто уровни поддержки/сопротивления, + ВСА (сейчас редко обращаю внимание).
Никаких индикаторов, почти голый график
нет, без обид. Здесь не об уважении. А о том, что если я не понимаю логики полученных выводов о входе, позе либо анализе пары, то я просто не обращаю внимание.
Ну не понял я ничего из вашего рисунка (канал, если это он - еще понятен. Но вот "логика" построения гантельки и 2 красных линий - не осилил), поэтому и прошел мимо.
Вполне может быть, что мы смотрим под разными ракурсами.
просто уровни поддержки/сопротивления, + ВСА (сейчас редко обращаю внимание).
Никаких индикаторов, почти голый график
Я честно говоря пставил это рисунок ,в надежде что будет ясно с точки зрения изучения техническогоанализа по книжкам ...Но каждый раз понимаю ,что простых книжек никто не читает...А что говорить тогда о методе изучения обьемов .
Не понял на счет цели. Вы его поставили, чтобы кто-то рассказал вам что не так с точки зрения теханализа?
Каких книг? Изучать нужно цену, ее поведение. А не книги.
Также и с обьемами - есть одна книженция и все.(автор - Том Вильямс) Остальное - это собственная трактовка "истины" каждым писателем и трейдреом.
Форекс - это не дисциплина, в которой "заучил" и заработал. Здесь нужно самому смотреть, думать и еще раз смотреть на график.
Методы типа "входи в рынок, когда красная линия пересечет синюю" - либо вообще не работают, либо почти не работают.
Ненужно мне ничего рассказывать ))) я Хотел просто быть ближе к "народу" ...А тут смотрю одни товарищи с "голубой" кровью)))
ну я поэтому и спрашиваю - каким образом ваша картинка информативна для народа?
ну я поэтому и спрашиваю - каким образом ваша картинка информативна для народа?
а фунтяра собрал все колопуты по времени, пора бы и в обратку...
а фунтяра собрал все колопуты по времени, пора бы и в обратку...
да и старый был не против