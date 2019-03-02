FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1216

Поглядим шо так Карни стебанет
 
azfaraon:
Тут я давно уже заметил ,что нет никакого уважения  не к чему и ни к кому ...

нет, без обид. Здесь не об уважении. А о том, что если я не понимаю логики полученных выводов о входе, позе либо анализе пары, то я просто не обращаю внимание. 

Ну не понял я ничего из вашего рисунка (канал, если это он - еще понятен. Но вот "логика" построения гантельки и 2 красных линий - не осилил), поэтому и прошел мимо.

Вполне может быть, что мы смотрим под разными ракурсами.

azfaraon:
А вы что используете ? какие методы?

просто уровни поддержки/сопротивления, + ВСА (сейчас редко обращаю внимание).

Никаких индикаторов, почти голый график

Я честно говоря пставил это рисунок  ,в надежде что будет ясно с точки зрения  изучения техническогоанализа  по книжкам ...Но каждый раз понимаю ,что простых книжек никто не читает...А что говорить тогда  о методе изучения обьемов .
 
Не понял на счет цели. Вы его поставили, чтобы кто-то рассказал вам что не так с точки зрения теханализа?

Каких книг? Изучать нужно цену, ее поведение. А не книги.

Также и с обьемами - есть одна книженция и все.(автор - Том Вильямс)  Остальное - это  собственная трактовка "истины" каждым писателем и трейдреом.

Форекс - это не дисциплина, в которой "заучил" и заработал. Здесь нужно самому смотреть, думать и еще раз смотреть на график.

Методы типа "входи в рынок, когда красная линия пересечет синюю" - либо вообще не работают, либо почти не работают. 

Ненужно мне ничего рассказывать ))) я Хотел просто  быть ближе к "народу" ...А тут смотрю одни товарищи с "голубой" кровью)))
 
ну я поэтому и спрашиваю - каким образом ваша картинка информативна для народа?

Никак ..я ее просто так поставил ..Чтобы потом у некоторых тут "козырь" в руках был )))))))))))0
 

а фунтяра собрал все колопуты по времени, пора бы и в обратку...


 
Lesorub:

а фунтяра собрал все колопуты по времени, пора бы и в обратку...


да и старый был не против 
 
mmmoguschiy:
Ну вот нет старого и нет народа (((( - так... пена у берега... (и собирались на деньги играть)
