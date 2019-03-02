FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1218

Новый комментарий
 

в бу, но чет терзают смутные сомнения:


 
tol64:
Я к нему не прицепился. Я с ним общался. Мне понравилось. Было смешно так и не получить прямой ответ. Но я его получил используя свои методы. )))
я шизею от методов.
 
https://www.youtube.com/watch?v=OdCsunYBC0c
 
iIDLERr:
я шизею от методов.
"Шизеть" нужно от того, что вместо того, чтобы дать ответ, Вы нагородили чёрт знает что, так и не ответив на вопрос. И при этом делали вид, что не понимаете о чём вопрос, хоть он максимально прозрачен и прямолинеен. )))
 
шизеть можно от пестрого кота или от горной сосны. сегодня - от Вас.
 
[bnhj ))
 
iIDLERr:
шизеть можно от пестрого кота или от горной сосны. сегодня - от Вас.
То есть, от чего угодно, только не от самого себя. )))
 
оттаяли тролли. Лучше прогнозы бы писали ))
 
микрооткат ик по баксу и продавать евру и фунт, остальные держатся.
 
Тол, я не знаю , как Вам отвечать. я, по работе, читаю  всякую херню. я не думаю, что это умно. я написал об этом на форуме. чего еще? я считаю опционы непредсказательными.
1...121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225...2119
Новый комментарий