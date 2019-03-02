FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1210
Я говорю об исследованиях, о которых Вы упоминали ранее. Помните? Можно посмотреть результаты?
Или это тайна? ))
результаты всегда на форуме.
iIDLERr, давай точку входа, профита, по серьёзному так сказать, а не бла-бла-бла...
да я ж не спорю...
дети мои, Стэнж, Лесоруб, я чо, про еврика и фунта молчал? дык писал уписавшись, зырить на четверке
Ты и про ранд писАл, в захлёб, но, ранд, смотрю, не в счёт...
Мели Емеля, твоя неделя! (с)
Увидимся, через два года!
