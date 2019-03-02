FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1210

tol64:

Я говорю об исследованиях, о которых Вы упоминали ранее. Помните? Можно посмотреть результаты?

Или это тайна? )) 

результаты всегда на форуме.
 
iIDLERr:
результаты всегда на форуме.
я чо, про ень вам не писал, или про лунь? или мне позы за вас, архитекторов, открывать?
 
iIDLERr, давай точку входа, профита, по серьёзному так сказать, а не бла-бла-бла...
 
chepikds:
iIDLERr, давай точку входа, профита, по серьёзному так сказать, а не бла-бла-бла...
придурок .    раз в два года бывает
 
дети мои, Стэнж, Лесоруб, я чо, про еврика и фунта молчал? дык писал уписавшись,  зырить на четверке
 

да я ж не спорю...


 
iIDLERr:
дети мои, Стэнж, Лесоруб, я чо, про еврика и фунта молчал? дык писал уписавшись,  зырить на четверке

Ты и про ранд писАл, в захлёб, но, ранд, смотрю, не в счёт...

Мели Емеля, твоя неделя! (с)

Увидимся, через два года!

 
chepikds:

Ты и про ранд писАл, в захлёб, но, ранд, смотрю, не в счёт...

Мели Емеля, твоя неделя! (с)

Увидимся, через два года!

не поверишь, продан
