FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1212

tol64:
Это не виденье, а гадание на кофейной гуще. )))
есть более точное видение?
 
tol64:

Вам нравится ходить вокруг да около и всё равно не ответить на главный вопрос? Это о многом говорит, но не о том. )))

Тол, Вы спросите, я отвечу. опционы - 10!% форы. почему хвост должен крутить  собакой?
 

предлагаю посмотреть норку...


 
 
Lesorub:

всякие говнюшки можно двигать форумом. чем мы не Сорос?
 
mmmoguschiy:
есть более точное видение?

Есть. Просто подсказываю, что так можно долго смотреть и так ничего и не увидеть.

iIDLERr:
Тол, Вы спросите, я отвечу. опционы - 10!% форы. почему хвост должен крутить  собакой?

Я Вас 20 раз спрашивал, но Вы не ответили. Вы случайно не при гос.структуре работаете. Там также отвечают не отвечая на вопросы. )) 

 
tol64:


Я Вас 20 раз спрашивал, но Вы не ответили. Вы случайно не при гос.структуре работаете. Там также отвечают не отвечая на вопросы. )) 

вопрос?
 
iIDLERr:
всякие говнюшки можно двигать форумом. чем мы не Сорос?

про Енку вниз некоторые тоже не верили (не вы) ...


 
tol64:

Есть. Просто подсказываю, что так можно долго смотреть и так ничего и не увидеть.

хотелось бы послушать
 
iIDLERr:
вопрос?
Результаты исследований, которые доказывают, что "опционная хрень" не работает.
