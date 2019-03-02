FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1212
Это не виденье, а гадание на кофейной гуще. )))
Вам нравится ходить вокруг да около и всё равно не ответить на главный вопрос? Это о многом говорит, но не о том. )))
предлагаю посмотреть норку...
есть более точное видение?
Есть. Просто подсказываю, что так можно долго смотреть и так ничего и не увидеть.
Тол, Вы спросите, я отвечу. опционы - 10!% форы. почему хвост должен крутить собакой?
Я Вас 20 раз спрашивал, но Вы не ответили. Вы случайно не при гос.структуре работаете. Там также отвечают не отвечая на вопросы. ))
всякие говнюшки можно двигать форумом. чем мы не Сорос?
про Енку вниз некоторые тоже не верили (не вы) ...
вопрос?