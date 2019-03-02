FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1209

stranger:
Фунт покупай от лоу.
нет. нет аттрактора... пока нет, точно.
 
iIDLERr:
Да не пока, ниже 45 его сейчас не пустят. А трактор у Учителя попроси, ОН подгонит))))
 
stranger:
нет. порвут твои опционы.
 
ну, кто видит пару, так чтоб душа развернулась?
 

для всех местных мурталомов. рынок опционов создан для банкирских сынков. он вааще ничего не значит. по теорверу всяка говнюшка стреляет по  мишени раз в 10 лет.  

 
iIDLERr:

Спасибо. Но это не является доказательством. Всего лишь очередное бездоказательное. ))

Было бы здорово и намного интереснее, если бы Вы показали результаты исследований, о которых Вы упоминали ранее. 

 
stranger:

запустил нинзю в ноут...

есть шаблон с футпринтом?

 
tol64:

я  математик. мне проги сын ставит. я печатаю одним пальцем. и чо я расскажу? постигни Смирнова несколько книжков, побазарим.
 
iIDLERr:
iIDLERr:
Я говорю об исследованиях, о которых Вы упоминали ранее. Помните? Можно посмотреть результаты?

Или это тайна? )) 

