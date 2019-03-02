FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1209
Фунт покупай от лоу.
нет. нет аттрактора... пока нет, точно.
Да не пока, ниже 45 его сейчас не пустят. А трактор у Учителя попроси, ОН подгонит))))
для всех местных мурталомов. рынок опционов создан для банкирских сынков. он вааще ничего не значит. по теорверу всяка говнюшка стреляет по мишени раз в 10 лет.
Спасибо. Но это не является доказательством. Всего лишь очередное бездоказательное. ))
Было бы здорово и намного интереснее, если бы Вы показали результаты исследований, о которых Вы упоминали ранее.
запустил нинзю в ноут...
есть шаблон с футпринтом?
я математик. мне проги сын ставит. я печатаю одним пальцем. и чо я расскажу? постигни Смирнова несколько книжков, побазарим.
Я говорю об исследованиях, о которых Вы упоминали ранее. Помните? Можно посмотреть результаты?
Или это тайна? ))