FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1213
хотелось бы послушать
я сижу в деревне, нифига не делаю. я не госструктура))
Вы даёте советы банку, который находится в деревне? ))
iIDLERr, 2015.03.26 07:07
не вижу, что б открыть... мне банк денег дает за мое мнение. я там тусуюсь раз в месяц, вижу кадры. кадры с умной рожей трендят про опционы. по-мне, толку ноль. но ходить можно с умным видом, можно и зарплату получать, а еще быть биржевым аналитиком. престижненько.
Стрэнж попал, денег поднял, следующий раз будет мимо. он умный мальчик, поймет и выкинет. исчо нароет. я ж его давно слушаю. и по деду торговал и по пилотам....
Новые плюшки. Удобно. )
Результаты исследований, которые доказывают, что "опционная хрень" не работает.
дык а как? ну читал я... каждый месяц переворачивались и не по разу. я ж не могу отсканировать. ценности ноль, ну у нас в деревне.... либо в сортир, либо на растопку.
Уточните. То есть, Вы просто видели, что они делали, но не видели, что и как они анализировали и на основе чего принимали решение?
Если это так, то нельзя сказать, что методы, которые используют они, такие же, которые используем мы. И значит результаты могут быть совершенно разными.
Если Вы даже не знаете, что именно и как они анализируют, а также не знаете, что анализируем мы, как Вы вообще можете что либо утверждать? )))
Плюшка то удобная. Понимать бы ее еще научиться? Вот к примеру по евре на аналогичной картинке явный перевес в сторону путов. Что это означает? Что больше людей хотят продать?
Научиться чему либо можно только через собственные наблюдения и руководствуясь результатами анализа собранной лично статистики.
Согласитесь, что так совсем неинтересно, если бы было всё так просто. Нужно посчитать, подумать, поработать, приложить усилия. И получить наконец огромное удовольствие от проделанной работы и полученных результатов. )))
Мы же не птенцы, которым нужно всё разжёвывать и разжёванное плевать в рот. Мерзко. )))
Взмахните крыльями, летите, клюйте, жуйте сами. )))
не поверишь, продан
вот те, бабушка, и путы и колы и время...