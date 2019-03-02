FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1213

я сижу в деревне, нифига не делаю. я не госструктура))
 
mmmoguschiy:
хотелось бы послушать
Извините. Не продаётся. )) Просто начните играть цифрами. Начните с того, что сами рассчитайте и нанесите все уровни на график.
 
iIDLERr:
Вы даёте советы банку, который находится в деревне? ))

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015

iIDLERr, 2015.03.26 07:07

не вижу, что б открыть... мне банк денег дает за мое мнение. я там тусуюсь раз в месяц, вижу кадры. кадры с умной рожей трендят про опционы. по-мне, толку ноль. но ходить можно с умным видом, можно и зарплату получать, а  еще быть биржевым аналитиком. престижненько. 

Стрэнж попал, денег поднял, следующий раз будет  мимо. он умный мальчик, поймет и выкинет. исчо нароет. я ж его давно слушаю. и по деду торговал и по пилотам....  

 

Новые плюшки. Удобно. )

 

 
tol64:
Результаты исследований, которые доказывают, что "опционная хрень" не работает.
дык а как? ну читал я... каждый месяц переворачивались и не по разу. я ж не могу отсканировать. ценности ноль, ну у нас в деревне.... либо в сортир, либо на растопку.
 
tol64:

Плюшка то удобная. Понимать бы ее еще научиться? Вот к примеру по евре на аналогичной картинке явный перевес в сторону коллов. Что это означает? Что больше людей хотят купить?

 
iIDLERr:
Уточните. То есть, Вы просто видели, что они делали, но не видели, что и как они анализировали и на основе чего принимали решение?

Если это так, то нельзя сказать, что методы, которые используют они, такие же, которые используем мы. И значит результаты могут быть совершенно разными. 

Если Вы даже не знаете, что именно и как они анализируют, а также не знаете, что анализируем мы, как Вы вообще можете что либо утверждать? )))

 
mmmoguschiy:
Плюшка то удобная. Понимать бы ее еще научиться? Вот к примеру по евре на аналогичной картинке явный перевес в сторону путов. Что это означает? Что больше людей хотят продать?

Научиться чему либо можно только через собственные наблюдения и руководствуясь результатами анализа собранной лично статистики. 

Согласитесь, что так совсем неинтересно, если бы было всё так просто. Нужно посчитать, подумать, поработать, приложить усилия. И получить наконец огромное удовольствие от проделанной работы и полученных результатов. ))) 

Мы же не птенцы, которым нужно всё разжёвывать и разжёванное плевать в рот. Мерзко. )))

Взмахните крыльями, летите, клюйте, жуйте сами. ))) 

 
iIDLERr:
не поверишь, продан
не поверю, ты прав....
 

вот те, бабушка, и путы и колы и время...


