iIDLERr:
результаты всегда на форуме.

Я о тех исследованиях, которые якобы доказывают, что что-то не работает. Вот здесь:

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015

iIDLERr, 2015.03.13 15:19

вся эта опционная хренотень анализировалась. не поверишь, толку нет. ну, впрочем, и снег вам в подмогу, если были, уже наследили..

//---

Можно это посмотреть? 

 
tol64:

не вижу, что б открыть... мне банк денег дает за мое мнение. я там тусуюсь раз в месяц, вижу кадры. кадры с умной рожей трендят про опционы. по-мне, толку ноль. но ходить можно с умным видом, можно и зарплату получать, а  еще быть биржевым аналитиком. престижненько. 

Стрэнж попал, денег поднял, следующий раз будет  мимо. он умный мальчик, поймет и выкинет. исчо нароет. я ж его давно слушаю. и по деду торговал и по пилотам.... 

 
iIDLERr:

То есть, результаты исследований Вы даже не видели? А сами проводили подобные исследования? Я пытаюсь понять, как Вы пришли к выводу, что что-то не работает. Пока непонятно. ))

P.S. По фунту уже 2014.07.11 было ясно, что будет тренд вниз. И как думаете, на основании каких данных это было ясно? )) 

 



Ну и? Что видим?
 
mmmoguschiy:

Ну и? Что видим?
Что видишь, то и торгуй. ))
 
И еще:

 
tol64:
Что вижу? Вижу третий раз хотят уровень пробить. пробьют ли?
 
mmmoguschiy:
Это не виденье, а гадание на кофейной гуще. )))
 
tol64:
То есть, результаты исследований Вы даже не видели? А сами проводили подобные исследования? Я пытаюсь понять, как Вы пришли к выводу, что что-то не работает. Пока непонятно. ))
даже видел. заставляли читать принудительно. тока нафик нам? пиндосы завязывают денежку печатать, европейцы начинают. а еще война идет, если кто не   заметил. и прыжки на 5 фигур - халяву убрать. а так ничего не поменялось.
 
iIDLERr:
даже видел. заставляли читать принудительно. тока нафик нам? пиндосы завязывают денежку печатать, европейцы начинают. а еще война идет, если кто не   заметил. и прыжки на 5 фигур - халяву убрать. а так ничего не поменялось.

Вам нравится ходить вокруг да около и всё равно не ответить на главный вопрос? Это о многом говорит, но не о том. )))

