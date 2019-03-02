FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1211
результаты всегда на форуме.
Я о тех исследованиях, которые якобы доказывают, что что-то не работает. Вот здесь:
iIDLERr, 2015.03.13 15:19вся эта опционная хренотень анализировалась. не поверишь, толку нет. ну, впрочем, и снег вам в подмогу, если были, уже наследили..
//---
Можно это посмотреть?
//---
не вижу, что б открыть... мне банк денег дает за мое мнение. я там тусуюсь раз в месяц, вижу кадры. кадры с умной рожей трендят про опционы. по-мне, толку ноль. но ходить можно с умным видом, можно и зарплату получать, а еще быть биржевым аналитиком. престижненько.
Стрэнж попал, денег поднял, следующий раз будет мимо. он умный мальчик, поймет и выкинет. исчо нароет. я ж его давно слушаю. и по деду торговал и по пилотам....
То есть, результаты исследований Вы даже не видели? А сами проводили подобные исследования? Я пытаюсь понять, как Вы пришли к выводу, что что-то не работает. Пока непонятно. ))
P.S. По фунту уже 2014.07.11 было ясно, что будет тренд вниз. И как думаете, на основании каких данных это было ясно? ))
Ну и? Что видим?
Что видишь, то и торгуй. ))
Что вижу? Вижу третий раз пытаться хотят уровень пробить. пробьют ли?
даже видел. заставляли читать принудительно. тока нафик нам? пиндосы завязывают денежку печатать, европейцы начинают. а еще война идет, если кто не заметил. и прыжки на 5 фигур - халяву убрать. а так ничего не поменялось.
Вам нравится ходить вокруг да около и всё равно не ответить на главный вопрос? Это о многом говорит, но не о том. )))