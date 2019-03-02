FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1208
вот злодей
Взял самосвал автоматчиков - поехал профит выводить. (а без шуток учил... учил....(дурак) народ - и никто не видит где у евры дно((((((( )
Учитель, а чего вы так грубы?
Все мы видим, но рассказывать некогда, профит грузить то надо...
Ты не брат Ильи лесоруба?))) тот тоже любит пособирать все мухоморы в лесу на пять верст кругом
эт кто мухоморщик?
эт кто мухоморщик?
А где это ты шарился целый день?)))
да только домой зашел, а тут поклепы...
За мухоморами ходил?))) Рисуй евру и фунт.
там палки...
и уже нарисованы в обе стороны
а вот на ауди можно прокатиться
старый Айдлер с лета ордера не трогал. я ж вам на второй день падения погадал на палочках. на фунте референдум обходил, дык не скрывал.