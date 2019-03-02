FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1208

Новый комментарий
 
mmmoguschiy:
вот злодей
Вижу Сенсей наш к нему подошел, отстегивает)))
 
Ishim:
Взял самосвал автоматчиков - поехал профит выводить. (а без шуток учил... учил....(дурак) народ - и никто не видит где у евры дно(((((((  )

Учитель, а чего вы так грубы? 

Все мы видим, но рассказывать некогда, профит грузить то надо... 

 
stranger:
Ты не брат Ильи лесоруба?))) тот тоже любит пособирать все мухоморы в лесу на пять верст кругом 

эт кто мухоморщик?


 
Lesorub:

эт кто мухоморщик?


А где это ты шарился целый день?)))
 
stranger:
А где это ты шарился целый день?)))
да только домой зашел, а тут поклепы...
 
Lesorub:
да только домой зашел, а тут поклепы...
За мухоморами ходил?))) Рисуй евру и фунт.
 
stranger:
За мухоморами ходил?))) Рисуй евру и фунт.

там палки...

и уже нарисованы в обе стороны

а вот на ауди можно прокатиться

 
Lesorub:

там палки...

и уже нарисованы в обе стороны

а вот на ауди можно прокатиться

Я тебе ауди вчера рисовал, говорил созревает, а ты только надумал)
 
старый Айдлер с лета ордера не трогал.  я ж вам на второй день падения погадал на палочках. на фунте референдум обходил, дык не скрывал.
 
iIDLERr:
старый Айдлер с лета ордера не трогал.  я ж вам на второй день падения погадал на палочках. на фунте референдум обходил, дык не скрывал.
Фунт покупай от лоу.
1...120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215...2119
Новый комментарий