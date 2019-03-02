FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1221

Путы еще не отработали - пока униз, либо битва за уровень, либо набор объемов. 1077 где-то рядом. А там можно и уверх
 
mmm, сделку сюды засандальте для понимания процесса...
 
такие бы...

где то на четверке валялись...

там библы, без открытого кода и ограничений. ну и пятерка.

и почитать... уже не помню что мастырил.

Файлы:
volume_PRO.ex5  29 kb
volume_PRO.mq5  9 kb
 
А что непонятно:



1. 1,077 маячит всю неделю. Его еще не взяли.
2. Фибоуровень это подтверждает.
3. В рядах колопутников сегодня явный перевес в их же сторону.
4. Объемы растут в направлении основной тенденции. Пока она - вниз

Как-то так
 
все перепись на четверке похерили, такие дела, гол как сокол...

есть такое для четверки в пороховницах?

 
увы, забил давно на 4, история там хромая, до сих пор.
 
увы, забил давно на 4, история там хромая, до сих пор.
нужно просто правильно искать )) Пробовал через встроенный поиск - болт. Попробовал через Жужль и вуаля - нашел то что искал.
 
нужно просто правильно искать )) Пробовал через встроенный поиск - болт. Попробовал через Жужль и вуаля - нашел то что искал.

конвертировать из 5? (я о исторических данных в мт4)

нет, да и компилятор приятнее.

и такая картинка

 

 
неправильно понял - думал речь о поиске на форуме ))
 
нифига так не будет
