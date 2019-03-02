FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1221
такие бы...
где то на четверке валялись...
там библы, без открытого кода и ограничений. ну и пятерка.
и почитать... уже не помню что мастырил.
mmm, сделку сюды засандальте для понимания процесса...
1. 1,077 маячит всю неделю. Его еще не взяли.
2. Фибоуровень это подтверждает.
3. В рядах колопутников сегодня явный перевес в их же сторону.
4. Объемы растут в направлении основной тенденции. Пока она - вниз
Как-то так
все перепись на четверке похерили, такие дела, гол как сокол...
есть такое для четверки в пороховницах?
увы, забил давно на 4, история там хромая, до сих пор.
нужно просто правильно искать )) Пробовал через встроенный поиск - болт. Попробовал через Жужль и вуаля - нашел то что искал.
конвертировать из 5? (я о исторических данных в мт4)
нет, да и компилятор приятнее.
и такая картинка
